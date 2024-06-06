瘋狂射手楊玉明返台辦訓練營　林志傑、楊敬敏都將當講師

▲前中華男籃瘋狂射手楊玉明，來台辦公益籃球訓練營。（圖／三分球籃球學院提供）

記者杜奕君／台北報導

前中華男籃「瘋狂射手」楊玉明，退役後旅居美國超過10年，並創辦「三分球籃球學院」，希望培育新一代籃球好手。此次透過昔日中華隊時期戰友楊敬敏牽線，楊玉明將帶領美國訓練師返台舉辦公益籃球營，今日記者會包括「台灣飛人」陳信安、「野獸」林志傑、「黑人」陳建州以及中華籃協副秘書長張承中都到場力挺，屆時包括林志傑、楊敬敏也都將擔任講師，指導台灣年輕選手。

身為中華隊一代射手，楊玉明退役後赴美一待10年，也成立三分球籃球學院希望貢獻所學，去年夏天，自稱赴美「深造」的楊敬敏就是接受楊玉明安排，在美國當地接受訓練師一系列訓練，也促成此次楊玉明返台舉辦公益籃球營。

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此次公益籃球營將於6月29日、30日舉辦，學員從HBL、UBA的學生層級，到職業聯賽選手都將參訓，包括林志傑、楊敬敏等多名職籃球員，除了親自下場訓練，也將擔任講師貢獻所學。

▲楊玉明、楊敬敏合作進行公益籃球訓練營。（圖／三分球籃球學院提供）

楊玉明透露，「此次邀請來台的訓練師都和我合作多年，其中也包括現役NBA洛杉磯湖人後衛汀威迪(Spencer Dinwiddie)的訓練師，這次先嘗試兩天，每1梯次40人，希望未來能將天數拉長，也能夠和籃協合作，將訓練營變成每年常態舉辦。」

過往就是中華隊主力射手，楊玉明強調，「台灣球員的個人技術還能更好，美式的訓練鼓勵球員從犯錯中學習，教練也並非權威高壓式的教導，我始終認為場上的戰術是死的，但台灣球員缺乏個人能力來解決問題，這是我此次舉辦訓練營的最大目的。」

除了專業球員導向的公益訓練營，楊玉明此也將於7月，分別於台北、台中舉辦「台灣明日之星籃球訓練營」將開放一般民眾報名。

▲今日記者會上，台灣籃壇多名重量級人物都到場力挺。（圖／三分球籃球學院提供）