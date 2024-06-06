中華男女籃出賽費「每場5000元」有共識　下次會議將拍板定案

▲中華男、女籃未來有望在非正式國際賽獲得每場出賽費5000元台幣。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／台北報導

中華籃協與台北市職業籃球員職業工會在6日上午，針對選手參與國家隊權利義務等協議進行第3次面對面協商，會議中針對關鍵「出場費」議題已經達成初步共識，籃協在考量財務平衡前提下，針對商業性質、非正式性國際賽，將給予男、女籃國家隊成員每場5000元出賽費，雙方有極高機率在下次會議上，正式針對此議題拍板定案。

有鑒於今夏瓊斯盃7月開打在即，籃協與球員工會今日針對相關出賽權利義務進行第3次協商會談，其中在「出賽費」議題上，工會原先提出版本為FIBA、國際奧會舉辦相關正式比賽，籃協應該支付選手每場1萬元台幣出賽費，商業性質的非正式國際賽，則為2萬元，無販售門票及電視轉播情況下則為1萬元。

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不過中華籃協今日提出版本中，先以商業賽事例如瓊斯盃，出賽費每場5000元，籃協副秘書長張承中表示，「以先前收支概況，擬定出5000元的出賽費金額，未來若籃協財務狀況許可，還可以再調整。」

「大家先以合作的角度，找出合理數字，讓籃協在收支平衡狀態下，給予球員最大的尊重。」張承中如此說道。

對此，今日工會出席代表辦公室副主任葉子彧表示，「可以理解協會在經費計算上的為難之處，協會此次有提出明確數字，工會也將進行內部討論，只要選手們覺得協會有誠意，或許在現階段會接受此條件，但目前還需要內部討論才能確定。」

今日同樣出席的工會則常務理事，也是台籃當家射手「男模」呂政儒則透露，「現在有了好的開始，我們要的不是一個數目，而是可以對話的方式，有架構才能往更好的方向去邁進。」

至於另一項重要「球員保險」議題，工會提出身故保險金1600萬、實支實付70萬、暫時失能險最高70萬（最低20萬）以及海外突發疾病保險與救援費用各100萬，不過目前台灣保險市場並沒有能滿足此相關條件的保險。

因此，協會與工會達成共識，將一起開發合適的保單，並由體育署協助運動員失能保險，未來也可能採取不同保單進行搭配，希望盡量滿足選手需求。