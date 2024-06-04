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台啤加碼200萬！　雲豹首冠封王獎金累積破千萬

▲永豐宣布延長冠名雲豹1年，台啤加碼封王獎金再多200萬台幣。（圖／雲豹提供）

▲永豐宣布延長冠名雲豹1年，台啤加碼封王獎金再多200萬台幣。（圖／雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹職業籃球隊於1日奪下T1聯盟2023-24年度總冠軍，這也是隊史上的第一座總冠軍，永豐銀行總經理莊銘福在昨日(4日)封王慶功宴上宣布，將啟動合約中首創的激勵條款，冠名再延長1 年並加碼贊助金額，臺灣菸酒公司董事長暨球隊領隊丁彥哲也到場共襄盛舉，特別加碼200萬，封王獎金從800萬達到1000萬元！

在慶功宴上雲豹執行長張建偉上台致詞時透露，球隊一路走來跌跌撞撞，很開心能有和永豐銀行還有台灣啤酒籃球協會有合作機會，也謝謝謝永豐和台啤的支持，讓球隊能夠在與台啤結盟後就拿下隊史第一座總冠軍。

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永豐銀行多年來大力支持台灣體壇發展，除了冠名贊助台啤永豐雲豹籃球隊，也支持臺中市足球未來協會參與企業甲級足球聯賽，及贊助斯巴達障礙跑競賽等多元項目， UBA(大專籃球聯賽)政大雄鷹隊也是永豐銀行贊助球隊之一。

永豐銀行總經理莊銘福表示，早已對當時還是大學生的「小高」高錦瑋和「金牌特務」林信寬在UBA的表現留下深刻印象，因此在得知球隊簽下他們時，他舉雙手贊成。值得一提的是，小高在本賽季奪下年度最佳新人獎，林信寬則是在2023年杭州亞運3對3籃球幫助台灣拿下史無前例的籃球金牌。

台啤也推出感謝球迷活動，將舉辦封王慶祝暨感恩球迷見面會，由球星蔣淯安、李啓瑋、黃鎮及朱億宗到場同樂並安排簽名會，時間是6月8日(週六)上午11點至12點，地點在家樂福桂林店1樓戶外廣場(北市萬華區桂林路1號)，當日於家樂福桂林店消費達指定條件，即可獲得參加球星簽名活動資格。
 

關鍵字： 台啤永豐雲豹總冠軍T1台籃

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