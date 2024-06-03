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中文能力搞笑了！　林書豪：不想再回夢想家的「蘑菇場地」

▲夢想家麥卡洛、布依德，國王李愷諺、林書豪。（圖／PLG職籃提供）

▲林書豪賽後記者會中文鬧烏龍，稱夢想家主場是「蘑菇場地」。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

林書豪3日在季後賽首輪G6，用33分、10籃板、6助攻的高效率表現，率領新北國王以97比88戰勝福爾摩沙夢想家，賽後林書豪接受場邊主播訪問時，先是不清楚桃園璞園領航猿已經確定晉級年度總冠軍賽。賽後記者會時，林書豪的中文又發生搞笑狀況，稱不想G7再回到夢想家的「蘑菇場地」(應為魔鬼主場)，讓記者會氣氛相當逗趣。

在賽前取得3比2聽牌，且此戰回到自家主場情況下，林書豪與國王此戰卯足全力，誓言拿下晉級冠軍賽關鍵勝利。

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全場賣命防守的主力後衛李愷諺就表示，「上一場在台中，自己賽後情緒比較激動，調整後告訴自己，這場不能再輸了，用盡我的全力去防守，要拿下這場勝利。因為付出太多力氣在防守，真的沒力進攻了。」

林書豪則表示，「我們不想回到夢想家的『蘑菇場地』(應為魔鬼主場)，夢想家在他們主場打得很好，從我的看法，李愷諺是今天的MVP，他是今天的發動引擎。」

當林書豪說出蘑菇場地時，也讓記者會現場一片笑聲，林書豪也知道自己的中文鬧笑話，趕緊解釋是自己要說的其實是「魔鬼主場」。

另外，林書豪也強調，「前5場，我只給自己打4分，我知道我要打得更好，今天我們贏了，我們國王團隊可以有10分。我不過度去說(裁判)這件事，我猜很多人有說這件事，我要控制我的情緒更好，當年輕球員的榜樣，不管公不公平，以正面的影響力來幫助球隊，讓球隊更團結。」

▲夢想家麥卡洛、布依德，國王李愷諺、林書豪。（圖／PLG職籃提供）

▲林書豪稱李愷諺是此戰MVP。（圖／PLG職籃提供）

關鍵字： PLG林書豪新北國王福爾摩沙夢想家蘑菇場地王文祥麥卡洛台籃

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