快訊／台啤永豐雲豹奪隊史T1職籃首冠　封王優惠曝光一次看

▲台啤永豐雲豹勇奪隊史T1職籃首冠。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜奕君／台北報導

台啤永豐雲豹在1日勇奪T1職籃2023-24賽季年度總冠軍，球團稍早除了宣布發出730萬台幣的冠軍獎金外，也宣布一系列封王優惠，與球迷共同歡慶奪得隊史首冠喜悅。

台啤永豐雲豹封王優惠活動如下：

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【TBL STORE】

活動時間：即日起至6月5日18:00止

優惠內容：封王折扣碼「TBLChimpons」，限時4天全面4折特惠！（此優惠不適用於折扣商品、豹小子夏令營報名）。

【臺灣菸酒】

活動時間：即日起至6月10日

優惠內容：臺灣菸酒公司直營便利店/門市及啤(酒)展售推廣中心：購買台酒公司任3罐(瓶)以上啤酒類產品(不含無酒精啤酒)享建議售價9折優惠。

台酒購物網：台灣啤酒周邊商品、金牌FREE啤酒風味飲料、啤酒花系列及清潔商品限時優惠及滿額贈活動，詳情請上台酒購物網官方網站：https://eshop.ttl.com.tw。部分合作餐飲通路同步辦理台灣啤酒系列瓶裝優惠活動（詳情請以各店內公告為準）。

【勞瑞斯牛肋排餐廳】

活動時間：即日起至6月10日

優惠內容：憑本球季台啤永豐雲豹球隊參賽之任一場票根、或穿著應援球衣用餐、或出示台啤永豐雲豹粉專貼文消息，來店用餐出示前述憑證即可享有：每人氣泡酒一杯（未成年果汁一杯），星期六日午餐時段則享有氣泡酒無限暢飲、二人同行贈送酥炸薯條一份、四人（含）以上同行贈送一份波士頓龍蝦通心粉。本活動恕不與其他優惠同時使用，本活動每人皆需點用套餐，餐廳保有活動最終解釋權及修改權力。

【223關東煮】

活動時間：即日起至6月30日

優惠內容：憑台啤永豐雲豹之主場冠軍賽票根到店消費，享所有餐點9折優惠（商業午餐及酒水不在此限）

【康福搬家】

活動時間：即日起至6月21日

優惠內容：憑台啤永豐雲豹之主場球賽（含季後賽、總冠軍賽）票根至現場門市，購買5個紙箱，可任選1贈品，以及使用優惠代號，可享搬運優惠95折起，詳細優惠內容請見康福官網。

【G2000】

活動時間：即日起至6月19日

優惠內容：全通路（實體門市、線上商城）春夏商品7折，滿額再送品牌限定好禮。

【箱寓】

活動時間：即日起至6月15日

優惠內容：指定箱款買大送小，以及球員指定款胖胖箱，不分尺寸，全面75折優惠。

【光隆生技】

活動時間：6月2日至6月4日

優惠內容：台啤永豐雲豹賽季指定飲用水，就是這一瓶花蓮七星潭海洋深層水300ml、600ml、1250ml，買一箱送一箱！購買連結：https://sho.pe/5zvvdj。

【長榮鳳凰酒店(礁溪館)】

活動時間：即日起至6月7日

優惠內容：限時官網訂購「美好愛地球」專案，送空房限量升等（每日數量有限，以訂房組最終確認為主）訂房連結：https://reurl.cc/1vl4EY

每間湯屋及SPA兩位成人同行，皆贈一位12歲以下兒童免費，優惠皆不得併行。

【iSKI滑雪俱樂部】

活動時間：即日起至6月30日

優惠內容：使用優惠代碼「letsgoldone」，報名iSKI滑雪體驗課現折$100。

【雪物嚴選】

活動時間：即日起至6月30日

優惠內容：憑台啤永豐雲豹之主場球賽（含季後賽、總冠軍賽）票根，至全台雪物嚴選門店，消費滿千即贈$100現金抵用券。

【胡同燒肉】

活動時間：即日起至6月30日

優惠內容：憑台啤永豐雲豹之主場冠軍賽票根，至胡同燒肉用餐，可享9折優惠（僅限內用，優惠不併用，服務費另計，須主動出示票根方享優惠）。

【儂來餐廳】

活動時間：即日起至6月30日

優惠內容：憑台啤永豐雲豹之主場冠軍賽票根，或主場專屬應援球衣至餐廳用餐，免費招待一份和風蘆筍沙拉。

【UDRIVE 悠駕租車】

活動時間：即日起至6月30日

優惠內容：使用專屬優惠碼「Leopards1」至 UDRIVE 租車，不限車款不限天數享9折優惠，使用優惠碼並租滿3天以上，前20名直接送USPACE 20寸行李箱。

【CARPOST 車博資訊】

活動時間：即日起至6月30日

優惠內容：凡持本季台啤永豐雲豹主場賽事票根，於CARPOSTSUB汽車訂閱平台訂閱車輛，即贈送免費里程1,000公里（每張訂單贈送一次）。官網連結：https://www.carpostsub.com/。

【曼都髮型】

活動時間：6月7日起至8月31日

優惠內容：憑台啤永豐雲豹之主場冠軍賽票根，或主場專屬應援球衣，至曼都全分店享燙染護9折，曼都好物生活網，全館9折。

【住海邊潛水L.N.T.O DIVE CENTER】

活動時間：即日起至7月31日

優惠內容：憑台啤永豐雲豹之主場冠軍賽票根，體驗潛水、觀光潛水、基礎課程（OW或AOW）一律88折（需事前預約並持票根正本）。

桃園台啤永豐雲豹封王優惠好康持續加碼中，請持續關注球團官方社群，台啤永豐雲豹與贊助商保有活動說明、解釋、變更之權利。

▲天王中鋒卡森斯勇奪總冠軍賽MVP殊榮。（圖／記者黃克翔攝）

