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林秉聖爭冠失利落下男兒淚　戰神不排除讓他旅外挑戰

▲▼ T1職籃總冠軍賽 台啤永豐雲豹vs.台北台新戰神第4戰(可能封王)。（圖／記者黃克翔攝）

▲林秉聖與台北戰神爭冠失利，喊話技不如人將再苦練。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜奕君／台北報導

台北台新戰神在2023-24賽季年度總冠軍賽，遭台啤永豐雲豹以4連勝橫掃，無緣拿下隊史首冠。賽後陣中主力明星後衛「齊天大聖」林秉聖激動落淚，並直言很不甘心，但此戰傷兵過多，真的只能放手一博。戰神執行長黃萬隆則透露，「戰神球團願意培養選手成為更好的球員，如果他們有挑戰更高殿堂的機會，我們都願意讓台灣籃球更好。」

戰神在背水一戰情況下，總冠軍第4戰面臨僅剩1名洋將可用，在退無可退情況下，上半場雖然還一度緊咬對手雲豹，但最終仍以28分之差敗北，以直落4在冠軍賽遭到橫掃落敗。

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林秉聖賽後表示，「確實稍微有哭，我很不甘心，這是面子問題，因為不喜歡都輸球的感覺。」

賽前確定僅剩1名洋將可以出賽，林秉聖表示，「當下決定放手一搏，再怎麼人力吃緊，只有拚了，也謝謝大家團結一心，很喜歡大家一起奮鬥的感覺。」

對於未來是否選擇挑戰更高殿堂舞台，林秉聖則語帶保留表示，「我肯定還希望幫助戰神拿總冠軍，但是我首要目標還是先練球，技不如人只能再練。」

戰神球團執行長黃萬隆則表示，「台新戰神每位球員都是戰將，我們還會找更多的戰將，持續朝更總冠軍努力。林秉聖和我們還有合約，但我們願意培養選手成為更好的球員來幫助台灣籃球，所有管理層都以這個初衷來培養球員，如果外面有更好的機會，挑戰NBA、夏季聯盟、CBA聯賽，我們都很願意讓球員朝這方向去做，讓台灣籃球更好。」

▲▼ T1職籃總冠軍賽 台啤永豐雲豹vs.台北台新戰神第4戰(可能封王)。（圖／記者黃克翔攝）

▲戰神球團執行長黃萬隆透露，如果林秉聖要挑戰更高殿堂球團將放行。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 林秉聖台北台新戰神黃萬隆T1總冠軍賽卡森斯表弟

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