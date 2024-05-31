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快訊／69大魔王狂轟27分　盧峻翔主場飆分秀助領航猿首輪聽牌

▲領航猿盧峻翔、沃許本。（圖／領航猿提供）

▲領航猿盧峻翔狂飆27分，首輪取得聽牌領先優勢。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃季後賽首輪，桃園璞園領航猿31日在主場與新竹御頂攻城獅交手進行系列第5戰，此戰領航猿開賽就掌握主動權猛攻，上半場「69大魔王」盧峻翔猛轟18分帶領下，球隊一度取得22分大幅領先。盧峻翔全場狂轟27分、3籃板、4助攻、3抄截帶領下，最終領航猿97比79痛宰攻城獅，系列賽取得3勝2敗聽牌領先。

開賽領航猿就在沃許本、葛拉漢連續強攻，關達祐強勢切入得手後，地主球隊取得27比10大幅領先，反觀攻城獅開局團隊失誤不斷，僅能靠著狄帝零星單打追分，首節打完領航猿以29比17領先。

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次節開打後，攻城獅靠著艾夫伯連拿5分帶起氣勢，但領航猿靠著本土一哥盧峻翔連續強勢切入分球串連團隊，盧峻翔隨後持續強勢切入，帶領團隊領先又來到57比35，半場打完領航猿也以21分大幅壓制對手攻城獅。

下半場領航猿沃許本禁區強攻首開紀錄，但攻城獅也由高國豪連續兩記三分彈縮小至17分差，不過此戰手感最燙的盧峻翔持續三分線外開火，隨後又妙傳幫助沃許本雙手爆扣，但風城軍團靠著高國豪、曾柏喻連續搶分，一度追到僅13分差。

李家慷、盧峻翔連續三分球又澆熄對手反撲氣燄，隨後沃許本、伯朗連拿5分，領航猿回到22分穩定領先，雖然高國豪單節砍下11分，但領航猿3節打完仍以21分遙遙領先。

末節兩隊都換上替補陣容出擊，領航猿在盧峻翔全場轟下27分、3籃板、4助攻，沃許本22分、15籃板，伯朗也拿下19分、11籃板帶動下，97比79大勝攻城獅，在系列賽取得3比2聽牌領先。

▲領航猿盧峻翔、沃許本。（圖／領航猿提供）

▲沃許本22分、15籃板、4助攻，幫助領航猿捍衛主場。（圖／領航猿提供）

關鍵字： PLG.季後賽盧峻翔領航猿沃許本攻城獅艾夫伯高國豪台籃

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