國小足球世界盃全國總決賽　6月7日起782隊盛大開踢

▲國小足球世界盃全國總決賽，6月7日盛大開踢。（圖／迷你足球協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

「112學年度國小足球世界盃全國總決賽」全國總決賽將於6月7日至10日在台北田徑場舉行，參賽隊伍再創新高，共有782支隊伍報名參賽，並由115支隊伍進入複賽。在經過8日的複賽賽事後，男女生組前16強隊伍將晉級全國總決賽爭奪最後的冠軍獎盃。

本屆賽事的亮點包括111學年度的男女生冠軍隊伍台中市協和國小與花蓮縣東里國小，兩隊都成功踢進決賽賽事，並力拚2連霸。此外，今年也有多所學校首次踢進全國決賽賽事，包括男生組的台北歐洲學校、桃園市西門國小及花蓮縣崇德國小，以及女生組的南投縣雙龍國小、臺北市建安國小及臺東縣豐田國小等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

決賽常勝軍方面，男生組108學年度冠軍台中市清水國小已連續兩年前進全國16強，今年將以再度奪下冠軍為目標努力奮戰。女生組的部分，111學年度亞軍隊伍台東成功國小的當家射手、同時榮膺上屆金靴獎的六年級選手馬稚甯，今年是她最後一屆參與的國小足球世界盃賽事，期望能在畢業前帶領隊友們為學校拚下第一座冠軍獎盃。

南投縣今年女力爆發，共有3支球隊都踢進全國16強，分別是雙龍國小、乾峰國小、以及108學年度冠軍隊伍水里國小。其中，雙龍國小與乾峰國小將在全國總決賽第一場比賽就碰頭，上演南投內戰。

體育署表示，本盃賽的辦理宗旨在於倡導校園運動風氣，促進團隊精神及人際關係，並學習團隊合作群策群力，且在比賽中尊重對手，推展體育品德教育。本次賽事將於6月7日至10日於愛爾達體育台、國小足球世界盃臉書粉專轉播，現場也開放讓觀眾進場觀賽。

▲上屆男女冠軍協和(左)與東里國小。（圖／迷你足球協會提供）