魔獸返台打球有3重身份　霍華德爆料自己還是球隊老闆、聯盟股東

記者杜奕君／綜合報導

前NBA天王球星「魔獸」霍華德(Dwight Howard)在30日宣佈加盟TAT聯賽台灣野馬隊效力，將在7月再度回到台灣打球，且他在個人社群加碼爆料，自己此次加入野馬隊除了有球員身份，還身兼球隊老闆與聯盟股東，將完成自己打造1個籃球聯盟的夢想。

霍華德繼上季效力T1職籃桃園永豐雲豹(現台啤永豐雲豹)後，昨日無預警宣布加入隸屬TAT聯賽的台灣野馬，且他還在個人社群加碼以影片方式透露，自己除了球員身份，還將擁有球隊老闆、聯盟股東的3重身份。

「我正式擁有一個籃球聯盟了，我們想招募來自世界各地的好手們，我所做的這些不是單純籃球的層面，我們在傳遞愛與微笑到所有我們去過的地方。」霍華德如此說道。

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魔獸也不忘提及，未來在TAT聯賽，自己也將有許多周邊商品問世，聯盟也將匯集前NBA球員、頂尖大學球員以及國際賽場上的好手，提供舞台讓球員能夠證明自己。



霍華德也向台灣球迷喊話表示表示，「台灣的家人們，我已經等不及在那裡看到你們了！我實現了我回歸的承諾並正在籌劃許多大計畫！」

根據昨日野馬球團釋出訊息，霍華德將在中國河南鄭州西亞斯舉行的TAT第3站賽事首度披上野馬隊戰袍，隨後迎接7月26日在台灣台北和平籃球館舉行的第4站，加上與身高230公分的「巨獸」德古拉組成「雙獸連線」，TAT第4站將於7月26日至8月1日在台北和平籃球館登場，屆時將由緯來體育台全程轉播。

▲「魔獸」霍華德透露自己加盟台灣野馬隊，除了球員還身兼球隊老闆、聯盟股東身份。（圖／台灣野馬提供）