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快訊／蔣淯安＋卡森斯無敵　台啤雲豹冠軍賽3連勝聽牌

▲雲豹蔣淯安、卡森斯、李啟瑋、高錦瑋，戰神林秉聖、強森。（圖／T1職籃提供）

▲雲豹蔣淯安此戰轟下21分、3助攻、4抄截，成功領軍拿下聽牌3連勝。（圖／T1職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

T1職籃年度總冠軍賽前兩戰都在主場拿下勝利，台啤永豐雲豹30日作客前進台北台新戰神主場，此戰綠衫軍開賽就由主控蔣淯安領軍衝鋒，加上「表弟」卡森斯禁區威力強勢，雲豹在第3節拉開33分大幅領先，即便戰神末節一度追到僅13分差，但雲豹在蔣淯安21分、3助攻、4抄截，卡森斯也有20分、15籃板帶動下，最終雲豹94比79大勝，7戰4勝制取得3連勝聽牌。

▲雲豹蔣淯安、卡森斯、李啟瑋、高錦瑋，戰神林秉聖、強森。（圖／T1職籃提供）

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▲天王中鋒卡森斯此戰斬獲20分、15籃板、2抄截、2阻攻。（圖／T1職籃提供）

此戰綠衫軍當家主控蔣淯安開賽就火力全開獨拿14分，領軍雲豹打出雙位數領先優勢，隨後雲豹王牌中鋒卡森斯又遠飆三分彈得手，雲豹首節打完就以33比18大幅領先地主戰神。

第2節開打後，雲豹卡森斯在此節剩下6分54秒時苦吞個人第3犯，戰神強森快攻暴力重扣追到僅10分差，但雲豹超級新秀高錦瑋飆進三分彈止血。

戰神隨後雖然再度咬到10分差，但雲豹仍靠上半場手感最燙的蔣淯安攻城掠地，戰神在上半場終了前2分28秒，恩多快攻上籃得手再度提振士氣，不過雲豹在蔣淯安上半場猛轟17分帶領下，雲豹以52比38持續超前戰神。

下半場開打，雲豹靠著李啟瑋連續三分球命中，在此節剩下9分21秒時，拉開22分大幅領先。但隨後和平館雲豹進攻籃架上方計時器，在此節剩下9分11秒時故障，讓比賽一度延宕大約10分鐘。

▲雲豹蔣淯安、卡森斯、李啟瑋、高錦瑋，戰神林秉聖、強森。（圖／T1職籃提供）

▲李啟瑋第3節連續3顆三分球帶起雲豹氣勢。（圖／T1職籃提供）

比賽恢復進行後，戰神林秉聖強勢切入得手，但綠衫軍又靠李啟瑋三分彈提振士氣，隨後卡森斯3分打得手，高錦瑋又是飆速上籃，雲豹一波13比0攻勢，一度以75比42大幅超前。

戰神此時由林秉聖連續強勢切入提振士氣，但此節剩下18.7秒時，戰神強森與雲豹克羅馬爆發口角，雙雙遭吹技術犯規，3節打完雲豹以78比54拉開領先。

末節戰神仍嘗試反撲，林秉聖開局連拿4分，隨後強森三分彈得手，張耕淯抄截快攻拿下兩分，隨後林秉聖中距離得手，戰神一波15比4攻勢，縮小差距來到僅13分。

此時雲豹總算穩住陣腳，高錦瑋、卡森斯連續命中，終場前3分39秒蔣淯安三分彈破網又讓領先回到20分。戰神雖然由林秉聖持續強攻追分，但關鍵時刻雲豹有效掌握籃板，加上克羅馬又是切入得手，戰神最後反撲但無奈時間不足，最終雲豹就在冠軍賽強勢3連勝正式「聽牌」。

雲豹蔣淯安拿下21分、3助攻、4抄截，卡森斯20分、15籃板、2抄截、2阻攻，克羅馬也有21分、8籃板、7助攻、5抄截。

主場吞敗的戰神方面，此戰「齊天大聖」林秉聖仍攻下全場最高24分、5籃板、4助攻、4抄截，強森22分、12籃板、7助攻，恩多15分、8籃板。

▲雲豹蔣淯安、卡森斯、李啟瑋、高錦瑋，戰神林秉聖、強森。（圖／T1職籃提供）

▲戰神林秉聖此戰仍有24分、5籃板、4助攻、4抄截演出。（圖／T1職籃提供）

關鍵字： T1總冠軍賽蔣淯安卡森斯高錦瑋李啟瑋台啤雲豹台北戰神林秉聖強森

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