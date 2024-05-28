搞笑！罰球竟烏龍「麵包」　李愷諺自嘲：被麥卡洛傳染

▲李愷諺此戰意外出現罰球「麵包」，賽後自嘲是被麥卡洛傳染。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

新北國王28日在主場艱辛拉鋸苦戰脫穎而出，以96比89擊退來訪的福爾摩沙夢想家，在首輪7戰4勝制取得2比1領先優勢。此戰國王李愷諺替補出賽不到23分鐘就高效率貢獻13分，不過他卻在上半場罰球時，出現烏龍籃外空心「麵包球」。李愷諺賽後自嘲表示，「可能是我G2打完，在鼓勵夢想家麥卡洛，結果反而罰球不準的狀況被他給傳染了！」

國王此戰在主場5人得分達雙位數的優勢火力下，最終決勝期甩開夢想家糾纏，以7分之差拿下勝利，系列賽取得2比1領先。

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此戰國王除了奧帝砍下全隊最高22分外，林書豪17分、6籃板，李愷諺替補也貢獻13分，攻守兩端的優異表現也獲得林書豪點名稱讚。

林書豪表示，「今天很多球員都站了出來，團隊有5個球員拿到雙位數得分，這個球隊有很多有經驗的球員，今天也都表現了出來。」

▲夢想家後場發動機林俊吉此戰遭國王死守，全場僅有1分進帳。（圖／PLG職籃提供）

李愷諺則說，「今天的夢想家洋將配置啟用『3大』，在德文馬布爾未出賽情況下，賽前我們的策略就是切斷林俊吉的火力，盡量讓他減少持球，這個策略也確實奏效。」

對於自己上半場意外出現罰球「麵包」的烏龍狀況，李愷諺則搞笑表示，「可能是第2戰結束，我在鼓勵麥卡洛不要在意罰球不佳，結果反而被他傳染。」

但李愷諺也強調，「我和麥卡洛的交情很好，我們有彼此鼓勵，無論誰輸誰贏，都要打出好的比賽內容來答謝球迷，那球罰球麵包，主要是因為比賽前幾次出手我都用力過頭，因此那球想要刻意放輕，沒想到反而出現籃外空心。」

▲夢想家麥卡洛此戰罰球依舊「心魔」未除，全場9罰僅2中。（圖／PLG職籃提供）