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台北戰神拚冠軍賽首勝　請出高球球后錢珮芸開球

▲戰神主場「第一」加持，台灣高球球后錢珮芸6月1日為戰神開球。（圖／台北戰神提供）

▲戰神主場「第一」加持，台灣高球球后錢珮芸6月1日為戰神開球。（圖／台北戰神提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北台新戰神目前於T1職籃總冠軍賽以0比2落後，戰神將於5月30日回到主場，代理總教練許皓程喊話「保持自信心、專注力，守護主場勝利扳平戰局！」臺北戰神主場首戰30日將邀請中職衛冕軍味全龍職棒隊吉祥物猛哥與威弟擔任特別來賓，與戰神理查及泰神，一起為戰神加油，6月1日則由台灣高球球后錢珮芸為戰神開球，期盼用「第一」加持為戰神帶來勝利好兆頭，也邀請戰友們穿著戰神紅進場，一起營造RED不可擋的紅海氣勢，邁向總冠軍！

旅美女子高球好手Money錢珮芸，為台新金控長年支持的高爾夫球選手，與台北戰神同為台新大家庭的一員，2023年底LPGA排名第49名的錢珮芸，晉升為台灣第一球后，現年33歲的她，更於2024日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽奪冠，讓她穩居台灣高球一姐寶座。

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於今年5月份女子高爾夫世界排名更新後，錢珮芸由117升至第86名，高度機會能代表台灣出戰巴黎奧運。本次受邀為台北戰神開球，她感到非常期待，也祝福戰神能順利奪冠，更期勉自己能夠在美巡賽中能拿下冠軍。

去年她也曾於返台空檔至戰神主場觀賽，大讚氛圍極佳，「球場視野很好，很喜歡跟著一起應援吶喊，能讓我釋放壓力。」開球當日錢珮芸將穿著14號球衣登場，對此她特別分享其中緣由，「選定14號是受漫畫《灌籃高手》影響，很喜歡三井壽，他對籃球拚戰付出努力的態度讓人印象深刻。」

▲戰神主場「第一」加持，台灣高球球后錢珮芸6月1日為戰神開球。（圖／台北戰神提供）

T1年度冠軍賽7戰4勝賽制下，目前處於落後的戰神，隊長林宜輝認為不足的地方在於細節的處理，「團隊在賽前策略的執行上，已經做得不錯了，但高張力的冠軍賽，攻守兩端的任何小細節，都會影響比賽結果。」

他也提醒球隊，下一場要展現更強烈的拼勁和贏球的企圖心，「相信我們同樣能夠在主場拿下兩勝，扳平戰局。」而前兩戰面對雲豹陣中的卡森斯屢於關鍵時刻發威，陳文宏認為「籃球場上是五個人在打球，發揮團隊的凝聚力，互相幫忙才是勝利的關鍵。」他也相信，持續依照教練團設定的策略，我們能有好的發揮。

另外，戰神1日也將特別邀請緯來體育台張暘主播擔任一日店長，他於節目上預測季後賽結果失準，當時承諾如戰神前進冠軍賽將脫衣服，如今戰神順利前進冠軍賽，節目來賓笑稱，「裸上身不好看，那就穿啦啦隊衣服跟Taishin Wonders俐蓁一起賣商品。」本活動將於6/1戰神主場，由張暘身穿女神服飾與俐蓁為戰友們服務。

▲戰神主場「第一」加持，台灣高球球后錢珮芸6月1日為戰神開球。（圖／台北戰神提供）

關鍵字： 台北台新戰神錢珮芸T1總冠軍賽

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