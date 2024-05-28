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不擅長左手運球又怎樣！　塞爾提克布朗場均29.8分奪東冠MVP

記者杜奕君／綜合報導

雖然只擅長「右路」切入的習性一再被對手摸透，但波士頓塞爾提克明星雙槍之一的布朗(Jaylen Brown)在東區決賽第4戰成功率隊「關門」，以105比102擊敗印第安那溜馬，4勝0敗完成橫掃晉級NBA年度總冠軍賽。布朗也憑藉場均29.8分、5籃板、3助攻的出色成績，獲選為東區決賽MVP。

▲布朗4戰場均29.8分，勇奪東區決賽MVP。（圖／CFP）

▲布朗4戰場均29.8分，勇奪東區決賽MVP。（圖／CFP）

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賽前已經取得3比0的聽牌絕對優勢，綠衫軍此戰依舊沒有放鬆，即便溜馬在主場展現韌性一路取得小幅領先，但靠著懷特(Derrick White)關鍵底角三分彈，最終逆轉贏球，4勝0敗橫掃溜馬，將率先挺進2023-24賽季年度總冠軍賽，並衝擊隊史第18冠。

塞爾提克隊史曾拿下17座NBA年度總冠軍，最近一次打入總冠軍賽是2021-22賽季與金州勇士爭冠，但當時綠衫軍飲恨落敗，本季則將再次獲得爭冠機會。

此次也是塞爾提克隊史第2度在東區決賽完成「橫掃」壯舉，隊史上次在東區決賽4比0撂倒對手，已經是1985-86賽季，且該季綠衫軍最終也順利奪下年度總冠軍。

在東區冠軍賽4戰平均可攻下29.8分、5籃板、3助攻，整體投籃命中率高達51.7％，三分球命中率37%的布朗，也獲選為東區決賽MVP，技壓東區決賽場均高達30.3分的隊友坦圖(Jayson Tatum)。

根據NBA官方公佈投票結果，共有9位專業美國媒體投票，其中布朗拿下5票，坦圖則拿下4票，1票之差飲恨落敗。

▲布朗4戰場均29.8分，勇奪東區決賽MVP。（圖／CFP）

▲布朗不擅長左手運球的特性，在東區決賽完全沒有成為弱勢。（圖／CFP）

關鍵字： NBA季後賽布朗塞爾提克東區冠軍賽MVP總冠軍賽坦圖

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