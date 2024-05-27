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桃園巨蛋漏水問題解決　體育局承諾持續優化環境

▲桃園巨蛋記者室天花板連兩天大漏水。（圖／記者杜奕君攝）

▲桃園巨蛋記者室連兩天天花板大漏水，讓賽後記者會球員、教練看傻眼。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／綜合報導

桃園巨蛋過去兩天連續「出包」，在雙職籃桃園璞園領航猿、台啤永豐雲豹共用主場，連續兩天賽事都發生媒體記者室天花板大漏水狀況，甚至只能克難利用紙箱裝上垃圾袋接漏水，讓前NBA天王中鋒「表弟」卡森斯都看傻眼。對此，桃園體育局回應已經將漏水問題排除，接下來也將逐步優化整體環境。

台雙職籃都進入季後賽階段，其中領航猿、雲豹戰績亮眼情況下，過去兩天分別主場出賽都吸引超過6000位球迷入場觀賽，但所屬的主場桃園巨蛋，整體環境卻是差強人意，不僅場內空調不足，且蚊子、蒼蠅眾多，廁所整潔同樣讓人直搖頭。

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且更離譜的是，場內記者室天花板更是連兩天大漏水，只能暫時用紙箱與垃圾袋接漏水，造成座位、地板濕透，也讓球員、洋將看傻眼。

▲桃園巨蛋記者室天花板連兩天大漏水。（圖／記者杜奕君攝）

對此桃園體育局稍早回應，有關桃園巨蛋體育館26日媒體室天花板漏水情事，市府體育局派請場館駐場技師進行檢修，經檢漏水原因，天花板上方冷氣風管破裂滲漏，非建物結構受損因雨後滲流，今日上午完成風管檢修，已妥善漏水現狀。

體育局表示，桃園巨蛋已使用逾30年，近兩年場館租借使用頻繁，考量建物生命使用週期、賽事活動需求及園區環境品質，體育局將逐步優化建築物與整體環境，並將協調職籃賽事與展演活動檔期，規劃施工期程，以提升小巨蛋使用妥善率。

▲桃園巨蛋記者室天花板連兩天大漏水。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 桃園巨蛋漏水領航猿雲豹桃園體育局

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