總冠軍賽兩戰苦吞11次犯規　蔣淯安坦言對尺度不解

▲雲豹蔣淯安總冠軍賽前兩戰，個人苦吞11次犯規。（圖／T1職籃提供）

記者杜奕君／桃園報導

T1職籃年度總冠軍賽第2戰，台啤永豐雲豹在高錦瑋、卡森斯都轟下27分，蔣淯安也拿下18分、10籃板、4助攻通力合作下，以112比107在決勝期撂倒台北台新戰神，取得冠軍賽2連勝。但連同此戰在內，蔣淯安總冠軍賽前兩戰苦吞11次犯規，讓他賽後大感不解，直言季後賽整體強度不是應該更高，也直言後續會緊縮自己的防守尺度。

雲豹此戰在首節就陷入13分落後的不利局面下，靠著高錦瑋大爆發砍下27分，卡森斯也貢獻27分12籃板的攜手合作下，最終5分之差逆轉收下勝利。

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但此戰斬獲18分、10籃板、4助攻的雲豹一哥蔣淯安，卻是在決勝期苦吞6犯退場，連同首戰吞下5犯在內，蔣淯安總冠軍賽前兩戰就遭吹11次犯規，可說未能獲得哨音吹判青睞。

賽後蔣淯安不解表示，「兩戰被吹了11個犯規，我自己也不太了解，季後賽不是應該有更高強度的對抗性，但前兩戰這樣的吹判尺度，接下來我可能會克制自己，盡量在防守端不要有太多對抗。」

此戰雲豹後場雙衛蔣淯安、高錦瑋都表現出色，但兩人不約而同提到了陣中主力射手李啟瑋，認為他是此戰贏球的無名英雄。

蔣淯安表示，「今天李啟瑋又要守對手洋將，又投進關鍵三分球，真的非常重要，我們都希望能再贏兩場，將這座總冠軍拿下來。」

高錦瑋則說，「李啟瑋投進很多關鍵球，他從受傷康復後回來，狀況就沒有到非常好，今天看他投進這些球，我在場下看了真的很感動。」

李啟瑋此戰拿下11分、1籃板、2助攻，關鍵決勝期的底線三分彈，也讓雲豹持續掌握領先氣勢，最終迎接冠軍賽2連勝。