齊天大聖狂飆38分平聯盟季後賽本土最高　林秉聖：願數據換贏球

▲戰神林秉聖狂砍38分，寫下個人季後賽新高紀錄。（圖／T1職籃提供）

記者杜奕君／桃園報導

T1職籃總冠軍賽G2，台啤永豐雲豹主場桃園巨蛋湧入6869位球迷入場觀戰，雲豹最終5分險勝。但台北台新戰神「齊天大聖」林秉聖全場19投14中，爆砍38分、5籃板、8助攻、3抄截，賽後也被雲豹主帥查爾斯點名表現相當出色。不過林秉聖強調，「數據看看就好，如果拿10分可以贏球，交換也很好！」

首節就強勢取得13分領先優勢，但戰神在下半場遭遇雲豹頑強抵抗，最終雲豹仍以5分之差贏球，順利在冠軍賽拿下主場2連勝。

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但林秉聖19投14中，全場狂飆38分、5籃板、8助攻、3抄截，追平海神胡瓏貿所保持的聯盟季後賽本土單場最高得分紀錄。

雲豹總教練查爾斯就強調，「林秉聖是擅於投中距離的選手，當他今天還能三分球3投3中，這真的會很難對付，他是非常無畏且兇猛的選手，我們只能想辦法讓他慢下來，讓他必須透過大量出手，才能得到他應該有的分數，但他確實表現得非常好。」

不過林秉聖則表示，「在我有優勢時，教練團與隊友有替我創造戰術，他們很相信我，美中不足的點就是球隊輸球，數據看看就好，如果拿10分可以贏球，交換也很好。」

▲林秉聖強調自己願意用數據換取勝利。（圖／T1職籃提供）