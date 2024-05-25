轟25分卻搞砸最後一擊　林書豪：場上很多東西我不能控制

▲林書豪與新北國王在季後賽首戰就苦吞敗仗。（圖／取自PLG職籃Facebook）

記者杜奕君／綜合報導

即便新北國王頭號球星林書豪重返先發火線，全場轟下25分、7籃板、3助攻，但最後嘗試逆轉一擊卻以失利收場，也讓地主福爾摩沙夢想家最終在主場以89比88驚險贏球，在PLG季後賽首輪G1搶下開門紅勝利。

PLG季後賽首輪另一組合，由例行賽第2種子夢想家交手第3種子國王，此戰國王選擇讓林書豪重返先發火線。兩隊上半場比分呈現膠著，地主夢想家以53比48小幅領先。

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國王第3節在林書豪爆量猛砍14分帶動下，一波17比6猛攻逆轉，隨後國王更在李愷諺三分彈助威下，取得71比61的雙位數領先優勢。但夢想家掌握林書豪下場休息，一波15比0逆襲，取得76比71超前，3節打完夢想家仍以5分超前。

末節夢想家重新找回比賽節奏，林俊吉超遠三分球又讓球隊回到10分領先，不過隨後國王掌握對手攻勢當機，林書豪關鍵兩罰追到1分差，但林書豪在最後關頭操刀關鍵一擊，國王教練萊恩未喊暫停部署下，林書豪出手未能命中，讓夢想家1分驚險在主場勝出。

此戰林書豪砍下全場最高25分外帶7籃板、3助攻，曼尼高23分、9籃板、3助攻、6抄截。夢想家方面，麥卡洛拿下24分、13籃板，林俊吉18分、4籃板、6助攻，德文馬布爾則有17分進帳。

賽後林書豪強調，「我每場比賽都是百分之百的努力準備，但場上很多東西是我不能控制，輸球我當然很難過！」

至於例行賽扮演「國王殺手」的麥卡洛，此戰面對老東家火力依舊兇猛，對此他強調，「我就是想拿下冠軍，因此努力扮演好自己的角色，並且盡本分做好一切。」

▲林俊吉替夢想家捍衛季後賽首戰主場勝利。（圖／取自PLG職籃Facebook）