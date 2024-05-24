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G2狂飆40分痛宰溜馬　綠衫軍主帥：布朗沒進年度最佳陣容超想贏

記者杜奕君／綜合報導

本季NBA例行賽霸主波士頓塞爾提克，24日在東區冠軍系列賽第2戰表現勢如破竹，其中「探花雙星」之一的布朗(Jaylen Brown)全場狂飆追平個人季後賽單場最高40分外帶5籃板，幫助綠衫軍以126比110大勝。塞爾提克總教練馬茲拉(Joe Mazzulla)就透露，「布朗沒有入選年度最佳陣容，被外界冷落無疑激勵了他，他真的很想贏球！」

東冠決賽取得1比0領先情況下，今日第2戰塞爾提克整體火力依舊猛烈，全隊5人得分達雙位數，包括布朗狂轟全場最高40分，坦圖(Jayson Tatum)23分、6籃板、5助攻，懷特(Derrick White)也有23分、4籃板、6助攻的攜手合作下，最終綠衫軍就在主場以16分之差贏球，系列賽強勢取得2連勝。

此戰塞爾提克贏球最大功臣，首推獨拿40分的布朗，此戰他27投14中，全場攻下40分、5籃板、2助攻、1抄截表現出色。

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綠衫軍總教練馬茲拉賽後就表示，「布朗沒有入選年度最佳陣容，被外界冷落無疑激勵了他，我知道他真的很想贏球。」

本賽季年度最佳第1、第2、第3隊陣容昨日公布，身為聯盟龍頭的塞爾提克，僅有坦圖入選年度最佳第1隊，至於布朗則是意外落選成為遺珠之憾。本賽季布朗平均可攻下23分、5.5籃板、3.6助攻、1.2抄截，整體投籃命中率高達49.9％。

▲塞爾提克布朗。（圖／CFP）

▲塞爾提克布朗砍下40分，幫助球隊在東區冠軍賽取得2連勝佳績。（圖／CFP）

關鍵字： NBA季後賽塞爾提克布朗綠衫軍溜馬

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