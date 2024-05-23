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快訊／跟卡森斯一樣只帶兩條內褲　蔣淯安：我自己洗會乾

▲台啤雲豹蔣淯安。（圖／T1職籃提供）

▲台啤雲豹本土一哥蔣淯安。（圖／T1職籃提供）

記者杜奕君／桃園報導

T1職籃2023-24賽季年度總冠軍賽，由台啤永豐雲豹交手台北台新戰神，首戰將於24日在雲豹主場桃園巨蛋舉行。在季後賽首輪3連勝橫掃對手海神的雲豹，當時天王中鋒卡森斯「只帶兩條內褲」到客場的霸氣宣言引發外界熱烈討論。對此，雲豹本土一哥蔣淯安笑說，「卡森斯就是天生領袖，懂得激勵隊友，我當時也只帶兩條內褲，但我覺得洗了會乾啊！」

雲豹與戰神將在本季T1決賽爭冠，兩隊今日也把握機會在桃園巨蛋進行賽前最後團隊訓練。經驗老到的卡森斯不僅在訓練中召集全隊，強調必須上緊發條，找回應有的專注度，另外在團隊訓練結束後，還額外加強個人投籃訓練，展現NBA等級球星的職業態度。

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卡森斯強調，「在季後賽的關鍵時刻，必須更專注在團隊上，必須表現出更有紀律的一面，才能贏得最後的冠軍！」

雲豹本土一哥蔣淯安就表示，「無論場上或場下，卡森斯都是領袖，就像在首輪他跟全隊喊話，只帶了兩條內褲到高雄客場，我也只帶兩件內褲，但我洗了會乾。他就是向全隊宣示決心，要趕快拿下這個系列賽，回到我們的主場，這就是NBA等級球員的風範。」

▲台啤雲豹蔣淯安。（圖／T1職籃提供）

▲蔣淯安直言卡森斯無論場上、場下，都是球隊領袖。（圖／T1職籃提供）

關鍵字： T1總冠軍賽表弟卡森斯蔣淯安台啤永豐雲豹台北台新戰神林秉聖台籃

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