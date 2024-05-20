金塊衛冕最大魔咒竟是它！　本季單場得分不破百「12戰全敗」

▲金塊黯然淘汰，本季12場得分不破百比賽全敗收場。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

衛冕軍丹佛金塊20日在對上明尼蘇達灰狼的西區準決賽關鍵第7戰，最終以90比98在主場飲恨吞敗，系列賽最終3勝4敗，無緣晉級西區決賽，也確定衛冕失利。不過根據美國媒體《StatMuse》統計數據，金塊本賽季在例行賽與季後賽合計共有12場比賽，單場團隊得分未能破百，而此12佔全數以輸球收場，堪稱本季金塊最大「輸球魔咒」。

今日灰狼與金塊在決勝第7戰打出焦土戰，兩軍一度呈現低比分狀態，頗有回到90年代NBA季後賽味道，最終灰狼展現強大韌性，克服全場最多20分落後，以8分之差勝出，順利挺進西區冠軍賽，將和達拉斯獨行俠爭取西區冠軍，晉級NBA年度總冠軍賽資格。

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至於衛冕失利的金塊，此戰表現低迷，全場12投3中僅拿7分、9籃板、2阻攻的主力前鋒小波特(Michael Porter Jr.)，則向全隊致歉，強調若能以自己原有的方式打球，金塊就能贏得此系列賽勝利。

事實上，金塊此戰失利結果，似乎早有跡可循，根據《StatMuse》數據統計，連同此戰在內，金塊本季例行賽加上季後賽，共有12場比賽單場得分未破百，而這12場比賽全數吞敗，全場火力遭到對手壓制，似乎也成為輸球最大的魔咒主因。

▲金塊無力完成衛冕2連霸。（圖／達志影像／美聯社）