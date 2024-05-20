攻城獅最壯型男　宋宇軒例行賽最終戰打出價值

記者杜奕君／綜合報導

在19日PLG職籃聯盟例行賽最終戰中，新竹御頂攻城獅以128比109擊敗台北富邦勇士，。此場比賽原先被認為是季後賽資格的關鍵對決，但由於攻城獅已提前確定季後賽資格，因此讓更多球員有機會上場。擁有壯碩身材，但本季苦無上場時間的宋宇軒，就把握機會在14分鐘內高效率拿下8分，讓風城球迷大呼過癮。

被封為「新竹媽媽最愛」的宋宇軒在此場比賽中也獲得上場機會。他在14分3秒的出賽時間中，貢獻了8分、1助攻和1抄截的成績，並獲得全場球迷的熱烈歡呼。這是宋宇軒本季的第2次上場，而他在先前4月6日主場對上高雄17直播鋼鐵人的比賽中，也曾獲得球迷的大力呼喊，讓他有機會上場。

此外，本場比賽中也有不少攻城獅球員刷新了個人紀錄。其中包括呂奇旻的10分、王子綱的13分和施顏宗的17分（三分球5中5）都創下了他們的單場生涯新高。而劉光尚在生涯初登板的比賽中，也拿下了2分、2籃板、1助攻和1抄截的成績。

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最後，攻城獅在此場比賽中投進了22顆三分球，成功追平了聯盟例行賽團隊單場投進三分球的紀錄，該紀錄原先由新北國王在21-22賽季時創下。

▲攻城獅宋宇軒。（圖／PLG提供）