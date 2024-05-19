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東京田徑黃金大獎賽　林昱堂跳遠8公尺03摘銅

▲亞運男子跳遠中華隊林昱堂出賽。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣跳遠好手林昱堂在東金黃金大獎賽男子跳遠項目摘下銅牌。（圖／資料照，記者林敬旻攝）

文／中央社

屬於世界田徑總會（World Athletics）A級賽事的日本東京黃金大獎賽今天登場，台灣派出3名選手參賽，最終林昱堂在男子跳遠以8公尺03成績摘下銅牌、表現最佳。

日本東京黃金大獎賽僅進行1天，台灣田徑代表隊派出短跑好手、「台灣最速男」楊俊瀚，以及跳遠林昱堂、跳高傅兆玄共3人參賽，其中只有林昱堂已經取得巴黎奧運門票，其餘2人除了力拚達標外，也可多搶些世界排名積分。

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男子跳遠共12人參賽，林昱堂前3跳以7公尺65成績壓線晉級；進入決賽表現越來越好，第4跳失敗、第5跳7公尺84，最後一跳飛出8公尺03成績，順利獲得第3名。

教練蔡易達在接受中央社記者訪問時說，其實在出發到日本前就看到一些感覺，所以覺得成績大概就落在7公尺90到8公尺之間，果然最後就是這樣。

蔡易達表示，自從跟腱受傷後，這場大賽有這樣的表現，對林昱堂在信心上有很大幫助，「這表示他在A級賽事中還是表現出抗壓性，以及臨場發揮都有進步。」

蔡易達強調，現在就是不疾不徐，利用比賽改進缺點和找到感覺，不會強求一定要有怎樣的成績，「只能說慢慢來比較快。」

楊俊瀚因為目前仍在200公尺的奧運參賽積分名單內，因此本場專心拚200公尺。賽事直接舉行決賽共9人參賽，只可惜他起跑後50公尺就逐漸落後其他選手，最後以21秒05成績、排名第9作收。

至於男子跳高的傅兆玄，同樣也有機會靠著世界排名積分擠進五環殿堂的窄門，這次東京黃金大獎賽共10人參賽，全部都從2公尺15起跳，傅兆玄1次跳過，2公尺20同樣也越過橫桿。

只可惜高度到2公尺24時，傅兆玄3跳都失敗，最終僅以並列第7名作收；傅兆玄在月初的全大運還曾跳過2公尺25高度。 結束日本東京黃金大獎賽後，楊俊瀚、傅兆玄、林昱堂都將參加6月1、2日的台灣國際田徑公開賽，今年這場賽事已被升級為C級，對選手積分很有幫助。

關鍵字： 林昱堂跳遠東京田徑黃金大獎賽

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