快訊／獨行俠16分驚天逆轉　4勝2敗挺進NBA西區冠軍賽

▲獨行俠唐西奇領軍克服上半場16分落後，撂倒雷霆挺進西區冠軍賽。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

西區季後賽次輪，奧克拉荷馬雷霆對上達拉斯獨行俠系列第6戰，19日在獨行俠主場展開，賽前取得3勝2敗領先下，獨行俠此役卻是面臨苦戰，上半場就陷入16分大幅落後，但末節獨行俠群起發揮，厄文(Kyrie Irving)連續三分彈加上唐西奇(Luka Doncic)全能演出讓球隊逆轉超前，終場前2.5秒獨行俠華盛頓(P.J. Washington Jr.)關鍵3罰中2，獨行俠117比116逆轉贏球，4勝2敗挺進西區冠軍賽。

此戰雷霆在無退路，輸球即淘汰的強大壓力下，開賽就找回團隊外線火力，陣中王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)領軍出擊下，退無可退的雷霆在上半場就取得16分大幅領先，

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第3節剩下2分30秒時，厄文3分球命中，讓獨行俠追到僅剩5分差，但隨後吉爾吉斯-亞歷山大開啟單打模式連拿8分，幫助雷霆3節打完穩住90比80領先。

末節獨行俠靠著小瓊斯(Derrick Jones Jr.)強攻，加上雙星厄文、唐西奇連續單打成功縮小落後，隨後雙方三分球互轟，厄文在終場前7分23秒飆進三分彈，讓獨行俠追到僅剩兩分差。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大轟下36分、8助攻，但球隊仍無緣前進西區決賽。（圖／CFP）

但雷霆頂住壓力，威廉斯(Jalen Williams)妙傳霍姆格倫(Chet Holmgren)空中接力爆扣得手，終場前4分44秒時，吉爾吉斯-亞歷山大又是招牌中距離得手，讓雷霆穩住4分超前。

獨行俠靠著萊福利2世(Dereck Lively)強勢進攻籃板，製造霍姆格倫第5犯，隨後華盛頓三分球得手，唐西奇在終場前3分39分後撤步跳投，獨行俠正式以兩分逆轉領先。

不過雷霆暫停過後，隨即由威廉斯三分彈回應，獨行俠厄文的幸運三分進球再度取得領先，但吉爾吉斯-亞歷山大持球單打追成110平局面。

獨行俠華盛頓又是關鍵三分彈命中，讓球隊重新要回3分超前，終場前1分11秒小瓊斯在進攻時間到點前投進中距離，但吉爾吉斯-亞歷山大再度三分球破網，雷霆終場前27秒緊咬1分落後，霍姆格倫隨即禁區得手逆轉超前。

但終場前2.5秒，獨行俠華盛頓底線三分球出手遭犯規，前兩罰命中超前1分後，第3罰故意不進，最終獨行俠就以1分險勝，撂倒西區龍頭雷霆，順利挺進西區決賽。

此戰獨行俠以唐西奇的29分、10籃板、10助攻大三元表現最佳，厄文與小瓊斯各有22分進帳。雷霆方面，吉爾吉斯-亞歷山大勇冠三軍拿下36分、3籃板、8助攻，威廉斯22分、9籃板、8助攻。

▲獨行俠厄文末節連續三分球，成為逆轉救命關鍵要角。（圖／CFP）