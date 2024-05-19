獨行俠雙星合力闖西區決賽　厄文：唐西奇像隻好鬥泰迪熊

記者杜奕君／綜合報導

達拉斯獨行俠19日靠著雙星唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving)攜手合作，以4勝2敗擊敗西區龍頭奧克拉荷馬雷霆，自2021-22賽季後，相隔兩年再度闖入西區決賽。賽後「籃球金童」唐西奇表示，「厄文幫助我成熟了很多，他幫助我以不同的角度去看比賽。」厄文則妙回，「唐西奇像隻好鬥、喜歡競爭的泰迪熊！」

▲獨行俠唐西奇被隊友厄文形容為「好鬥的泰迪熊」。（圖／CFP）

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完成「下剋上」擊倒西區龍頭雷霆，獨行俠以西區第5種子身份勇闖西區冠軍賽，這也是相隔兩年後，隊史再度打進西區決賽，唐西奇與厄文的後場雙星組合，也終於寫下合體後最佳成績表現。

此戰拿下29分、10籃板、10助攻的唐西奇賽後強調，「吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)今天打得非常好，我必須向雷霆致敬，我們今天會慶祝拿下這場勝利，明天也會休息，但也將關注明尼蘇達灰狼與丹佛金塊的搶7大戰，準備好對決下一輪的對手。」

厄文則對於和唐西奇這位聯盟新任看板球星合作，有著另類解讀，「我知道最終我會讓唐西奇打開心扉，他就像一隻好鬥的泰迪熊，我們的關係還在進步中。」

▲厄文幫助獨行俠相隔兩年再闖西區決賽。（圖／CFP）