末節大爆發還飆致勝罰球　華盛頓：為了達拉斯殺入西區決賽

記者杜奕君／綜合報導

達拉斯獨行俠19日在西區季後賽次輪，靠著華盛頓(P.J. Washington Jr.)終場前2.5秒，關鍵3罰中2，幫助獨行俠克服上半場16分、全場最多17分的大幅落後，以117比116擊敗奧克拉荷馬雷霆，順利挺進西區冠軍賽。賽後華盛頓表示，「這感覺很棒，殺入西區決賽讓我很激動，這是為了達拉斯而戰！」

前3節打完僅拿下1分，但華盛頓在末節扮演關鍵要角，除了在與對手雷霆拉鋸的決勝期，飆進兩顆關鍵三分彈，最後在落後1分情況下，於終場前2.5秒三分線外出手製造對手犯規要到3罰，在前兩罰順利命中超前後，第3罰故意不進，讓雷霆無法有效進攻，最終獨行俠就以1分之差驚險逆轉，挺進西區決賽。

全場貢獻9分、5籃板、2助攻的華盛頓賽後向主場球迷做出他的招牌「雙手胸前交叉」慶賀動作並表示，「這感覺很棒，能夠打入西區決賽讓我很激動，這一切都是為了達拉斯！」

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「我一直特別努力，就是為了在場上能展現我的能力，我很開心能為獨行俠效力，我們今天的表現絕對值得拿下此戰勝利。」華盛頓如此說道。

獨行俠以4勝2敗殺入本季NBA西區冠軍賽後，將與丹佛金塊、明尼蘇達灰狼系列賽的勝隊爭冠，上述兩隊將在明天進行系列決勝第7戰，決定誰能出線晉級西區決賽。

▲獨行俠華盛頓飆進致勝罰球，激動做出招牌慶賀動作。（圖／CFP）