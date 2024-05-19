當代中距離單打之王！　雷霆SGA淘汰仍創NBA史上後衛首見紀錄

記者杜奕君／綜合報導

奧克拉荷馬雷霆19日在無退路的西區季後賽次輪G6，遭對手關鍵罰球準絕殺，最終1分之差敗北，賽季宣告淘汰。但陣中王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)此戰表現依舊強勢，轟得全場最高36分。此系列賽6戰，這位雷霆一哥平均可繳出32.2分、8籃板、7.3助攻、1.2抄截、2.3阻攻，整體投籃命中率高達50.7％，更成為NBA史上首位，在單一系列賽有4場拿下至少30分、2阻攻的後衛選手。

此戰賽前在對手獨行俠已經取得「聽牌」優勢下，無退路的雷霆在開賽表現勢如破竹，半場取得16分領先，第3節甚至一度手握17分大幅超前，眼看就要拿下追平關鍵G6勝利。

不過地主獨行俠在末節展開絕地反攻，內外線攻勢不斷，但雷霆仍靠著吉爾吉斯-亞歷山大強大的單打能力，不斷以招牌中距離搶分，甚至連三分外線也頻頻開火，讓雷霆持續與地主獨行俠緊咬。

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不過終場前2.5秒，吉爾吉斯-亞歷山大在獨行俠華盛頓(P.J. Washington Jr.)三分球出手時明顯打手犯規，讓後者執行關鍵3罰命中2球，最終獨行俠就戲劇性以1分之差收下勝利，4勝2敗挺進本季NBA西區冠軍賽。

但此戰吉爾吉斯-亞歷山大依舊展現當今聯盟最頂級的單打與中距離投射實力，全場出賽42分42秒，以25投14中狂砍36分外帶3籃板、8助攻、2阻攻，表現依舊勇冠全場。

此系列賽對決獨行俠6戰，吉爾吉斯-亞歷山大場均貢獻32.2分、8籃板、7.3助攻、1.2抄截、2.3阻攻，整體投籃命中率高達50.7%，他也成為NBA史上首位在單一季後賽系列賽，有至少4場能拿到單場30分、2阻攻的後衛球員。

過去僅有「俠客」歐尼爾(Shaquille O’Neal)、天鉤「賈霸」(Kareem Abdul-Jabbar)以及「石佛」鄧肯(Tim Duncan)曾經在季後賽達成此紀錄，吉爾吉斯-亞歷山大成為史上第4位，也是首位後衛球員寫下此難能可貴紀錄。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大單場狂轟36分、8助攻，但賽季仍黯然淘汰。（圖／CFP）