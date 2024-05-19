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NBA不敗神話！　厄文季後賽「關門戰」生涯14勝0敗沒輸過

記者杜奕君／綜合報導

全場最多一度落後達17分，達拉斯獨行俠19日在季後賽次輪第6戰，靠著末節團隊群起發揮，包括華盛頓(P.J. Washington Jr.)關鍵3罰中2，以1分之差淘汰奧克拉荷馬雷霆，相隔兩年再度打進西區決賽。值得一提的是，獨行俠明星後衛厄文(Kyrie Irving)連同此戰在內，生涯14次面臨球隊晉級關鍵戰役，全部都拿下勝利，締造NBA不敗神話。

隊史相隔兩年再度闖入西區決賽，獨行俠雙星唐西奇(Luka Doncic)、厄文攜手合作寫下歷史，這也是厄文自2017年跟隨克里夫蘭騎士打入東區決賽後，生涯再次闖入分區決賽。

此戰獨行俠上半場落後16分，下半場甚至一度落後達17分，厄文賽後表示，「落後17分不是我們想要的，所以我們做出回應，打出攻守轉換並找回比賽節奏，讓我們重新回到競爭中，能夠終結這個系列賽的感覺很棒。」

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厄文此戰全場貢獻22分、2籃板、3助攻，其中有多達18分是下半場所拿下，第4節決勝時刻屢屢三分球建功，更成為獨行俠逆轉奪勝的關鍵功臣。

在獨行俠順利晉級西區決賽後，厄文也得以延續自己的「關門戰」不敗神話，生涯至今累積14次在球隊於季後賽面臨晉級關鍵戰役時，厄文14次都拿下勝利，是NBA史上最佳紀錄表現。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大，獨行俠唐西奇、厄文。（圖／CFP）

▲獨行俠厄文生涯在季後賽「關門戰」寫下14次全贏紀錄。（圖／CFP）

關鍵字： NBA季後賽獨行俠厄文雷霆唐西奇

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