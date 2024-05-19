快訊／整季僅9勝　鋼鐵人慘寫PLG職籃史上最差勝率紀錄

▲高雄17直播鋼鐵人全季僅拿9勝31敗，創下聯盟史上最低勝率紀錄。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園璞園領航猿在確定拿下例行賽第1名後，19日在本季例行賽最終戰作客挑戰確定連3季無緣季後賽的墊底爐主高雄17直播鋼鐵人，此戰領航猿在上半場強勢取得17分領先優勢，鋼鐵人第3節雖一波28比7逆襲，一度逆轉超前，但領航猿決勝階段掌握攻守節奏，最終90比89險勝，鋼鐵人以6連敗結束本賽季，單季9勝31敗，勝率僅有22.5%，寫下聯盟史上最差紀錄。

此戰由於已經無關勝負，地主鋼鐵人兩名洋將銳米、卡麥龍雖然有登錄，但都未上場效力。鋼鐵人僅有外籍生丹尼爾助陣，幾乎以全本土陣容迎戰聯盟龍頭領航猿，領航猿雖然此戰盧峻翔也未上場，不過張鎮衙半場轟下11分帶動下，以54比37大幅領先。

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但鋼鐵人在第3節展開猛烈追分，一度打出28比7猛攻，在王律翔三分冷箭，加上陳又瑋連續兩波強勢切入，鋼鐵人反以65比61領先。所幸領航猿此節末段回穩，靠著葛拉漢連續強勢切入，加上張鎮衙三分彈，3節打完仍以72比70壓制地主鋼鐵人。

末節鋼鐵人再靠陳又瑋連續強勢切入帶起士氣，一度又再度居領先地位，不料終場前38.6秒，鋼鐵人丹尼爾兩罰一中失去追平大好機會，隨後又對李家慷出現違反運動道德犯規，李家慷雖然意外兩罰落空，但鋼鐵人最後關頭進攻倉皇出手未果，隨後又未能犯規凍結時間，最終就讓領航猿以1分險勝。

此戰領航猿12人上場都有得分紀錄，張鎮衙拿下全隊最高17分，林子洧11分，林正也有11分、11籃板，洋將方面，葛拉漢14分、14籃板，伯朗11分、9籃板。

主場1分飲恨的鋼鐵人方面，陳又瑋砍下全場最高28分外帶8籃板、6助攻、2抄截，張伯維18分、5抄截，王律翔16分。

領航猿此戰贏球後，以26勝14敗穩居本季例行賽第1名，風光以頭號種子晉級季後賽，至於鋼鐵人則是苦吞6連敗，本季以9勝31敗的墊底戰績作收。

值得一提的是，鋼鐵人本季40場例行賽只贏9場，勝率僅22.5％，確定改寫2021-22賽季，由領航猿保有的7勝22敗(該季共30場例行賽，因疫情取消1場補賽)，單季24.1%的聯盟史上最低勝率紀錄。

▲鋼鐵人丹尼爾有機會成為本季年度新人王熱門人選。（圖／PLG提供）