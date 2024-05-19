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勇士潰敗！　攻城獅例行賽最終戰主場19分大勝

▲攻城獅王子綱、勇士吳永盛。（圖／球團提供）

▲攻城獅王子綱此戰拿下PLG職籃生涯新高13分。（圖／攻城獅提供）

記者杜奕君／綜合報導

在昨日確定無緣挺進季後賽情況下，無緣挑戰衛冕4連霸台北富邦勇士，19日在例行賽最終戰作客對決新竹御頂攻城獅選擇讓林志傑在內的多名老將休兵，雖然上半場還能與對手抗衡，但攻城獅第3節一波狂轟猛炸，領先一度來到32分，最終14人有得分紀錄的優勢火力帶動下，以128比109大勝贏球。

此戰勇士派出眾多年輕球員扛起先發重任，開賽陳范柏彥攻擊表現強勢，簡廷兆、洪楷傑也有佳作，讓勇士打出13比7亮眼開局。不過攻城獅團隊攻勢猛烈，田浩頻頻建功幫助球隊逆轉超前，勇士雖靠強森一次精彩快攻爆扣進算加罰完成3分打拉近差距，但首節打完攻城獅仍以32比29小幅領先。

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次節風城軍團張傑瑋切入，拉開6分超前，勇士靠著張文平、謝宗融連續建功追近比分，但攻城獅姜廣謙、施顏宗三分彈再度拉開領先，隨後上場的老將宋宇軒也連續命中，讓攻城獅拉開雙位數領先。但勇士靠著泰勒單打拉近比分，不過攻城獅李家瑞連續兩顆三分球加持，讓攻城獅以69比61持續超前。

第3節開打後，盧冠軒外線頻頻開火，帶領攻城獅打出一波24比4猛攻，也讓領先擴大成為28分。隨後攻城獅持續猛攻，隨後張傑瑋強勢切入，王子綱三分彈命中，讓領先來到103比71之多，3節打完也保有30分領先。

末節攻城獅持續外線火力優勢，施顏宗三分球破網，宋宇軒強勢切入右讓球隊持續保有31分大幅領先，反觀勇士在昨日失去晉級季後賽機會後，整體團隊士氣明顯渙散，僅能靠著強森零星單打搶分，最終攻城獅就以128比109大獲全勝。

此戰攻城獅共7人得分達雙位數，團隊共飆進22顆三分球，單場128分也寫下團隊本季單場新高得分，此戰施顏宗三分球5投俱中拿下17分，王子綱13分，狄帝13分、10籃板，霍立飛雖僅拿7分，但抓下20籃板。

球季最終戰以慘敗收場的勇士方面，強森轟下全場最高22分，陳范柏彥16分，吳永盛也拿下本季個人新高13分外帶2籃板、3助攻。

▲攻城獅王子綱、勇士吳永盛。（圖／球團提供）

▲勇士吳永盛此戰拿下13分，也是本季個人新高。（圖／勇士提供）

關鍵字： PLG台籃攻城獅勇士季後賽

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