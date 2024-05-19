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林志傑合約到期下一步引關注　許晉哲：他還能打

▲富邦勇士林志傑、簡廷兆、。（圖／PLG職籃提供）

▲富邦勇士與林志傑的合約在本季結束後到期，下一步動向引發關注。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣籃壇「黃金世代」代表球星，高齡41歲的「野獸」林志傑在本季台北富邦勇士挑戰4連霸夢碎，確定無緣季後賽情況下，與勇士球團的「3+2」合約也在本季結束告一段落，下一步動向引發外界關注。對此，勇士總教練許晉哲強調，「林志傑還能打，是台灣籃壇的國寶，但下一步動向仍需多方討論。」

勇士在昨日確定提前於季後賽爭奪戰出局後，確定挑戰「4連霸」夢碎，總教練許晉哲坦言，自己的心情是非常失望，很遺憾未能挺進季後賽行列。

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今日例行賽最終戰，勇士選擇讓林志傑、蔡文誠、張宗憲3名老將休兵，在確定遭拒於季後賽門外情況下，此戰也在下半場遭對手攻城獅砲轟，一度落後超過30分，最終以19分之差慘敗收場。

對於勇士來說，過往的3連霸榮光時刻已經過去，接下來要面對的就是團隊戰力重整，其中這個賽季結束有多名球員合約到期，其中最受關注的，自然就是精神領袖林志傑。

即便今年6月就要滿42歲的林志傑，與球團的3+2合約也即將告一段落，不過「野獸」本季在團隊戰力出現空前挑戰情況下，依舊將勝負一肩扛，例行賽平均繳出9.9分、4.7籃板、2.7助攻、1抄截，在球隊的重要性依舊難以撼動。

勇士主帥許晉哲強調，「林志傑絕對還能打，本季他又要當球隊終結者和創造者的角色，壓力與挑戰都很大。但他的下一步動向如何，明年的狀況還不知道，球迷希不希望他再打，富邦需不需要他，還是需要多方討論才能確定。」

▲富邦勇士林志傑、簡廷兆、。（圖／PLG職籃提供）

▲林志傑今年6月就要滿42歲。（圖／PLG職籃提供）

關鍵字： 林志傑許晉哲富邦勇士野獸合約PLG台籃

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