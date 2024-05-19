PLG職籃季後賽口號「決不退讓」　23日開打對戰組合公布

▲PLG職籃季後賽主視覺、口號及對戰組合正式公佈。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃19日公佈2023-24球季季後賽對戰組合，Series A將於05/23 19:00開打，由例行賽排名第一的桃園璞園領航猿，在桃園對上第四的新竹御頂攻城獅。Series B由例行賽排名第二的福爾摩沙夢想家對上第三的新北國王，首場比賽將於05/24 19:00在台中進行。2個系列賽制均為7戰4勝，主場配置為「2-2-1-1-1」。季後賽的主場優先順序，都以例行賽戰績排名為主。

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PLG 2023-24 球季迎來史上最激烈的季後賽資格爭奪，在例行賽的最後1周4支勁旅才底定名次順序與主場優勢，同時也確定將從4支隊伍中誕生全新的王者。從賽季口號 #唯有籃球 專注於賽場上的挑戰，到經歷完整例行賽的淬煉，站在季後賽大門前更沒有一絲讓步的理由！



季後賽以 #決不退讓 作為口號，看各隊帶著期許、目標，在高強度的賽事下，誰能克服一切的挑戰捧起最後的冠軍金盃，成為聯盟新科王者。

視覺整體希望表現出，由最外圍的嘈雜喧鬧越往中間內心越堅定明確的意象，也代表通往冠軍之路考驗的是不受干擾的專注力。環繞的光感，也反映PLG這4年以來最有懸念的一次季後賽，也象徵各隊爭冠的決心。而Slogan括號的用法也像是在補充本季 #唯有籃球 的決心，越到比賽後段、越是激烈的賽況，我們 #決不退讓 的競爭心態。