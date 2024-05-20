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被淘汰又怎樣！　富邦勇士公布主場票房數據連4年PLG稱霸

▲富邦勇士公布本季主場票房數字，連4年在PLG職籃稱霸。（圖／富邦勇士提供）

▲富邦勇士公布本季主場票房數字，連4年在PLG職籃稱霸。（圖／富邦勇士提供）

記者杜奕君／綜合報導

雖然在季後賽門票爭奪戰淘汰出局，無緣挑戰PLG職籃冠軍4連霸，但過去3季的王者之師台北富邦勇士，本賽季整體主場票房數據依舊開出亮眼紅盤！根據勇士球團公布數據，勇士本季20場主場例行賽共吸引114809人進場，平均5740人進場，共11場超過5500人，其中2場為7000人滿場，上座率達82%，連續四年主場進場人數高居聯盟之冠。

富邦勇士以高規格致力打造職業規格賽事、推動主場經營，在場館硬體設備、周邊活動、商品規劃、美食攤位、媒體工作環境、友好企業贊助等各方面不斷追求突破與提升。

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勇士本季20場主場例行賽共吸引114809人進場，平均5740人進場，共11場超過5500人，其中2場為7000人滿場，上座率達82%，連續四年主場進場人數高居聯盟之冠。

本季年度季票刷新紀錄，開賣一週內銷售破千組，其中FA動次席銷售數量翻倍，上季季票續購率高達98%，今年籃下特別設置雙人沙發席，讓球迷能舒適地享受最尊榮的觀賽體驗。為了回饋季票球迷，賽後還加碼抽季票球迷與Fubon Angels、球員合影留念。

 另外，勇士主場硬體設備包含雷射、燈光、音效等全面優化，開場燈光秀精心搭配不同主題日設計，本季共精心規劃9檔主題週，包含與IP BT21合作，從進場贈品、活動關好禮、專屬姓名拍貼機，延續到眾多系列商品。

韓國周「歐巴~撒郎嘿勇사랑해요」與多家韓國品牌合作及各地的韓國遊戲，邀請李晧禎及4名韓國啦啦隊員一同打造韓風主題等多元趣味主題活動。本季擴編專屬啦啦隊Fubon Angels，特別延攬韓國外援「釜山女神」李晧禎等女孩重磅加盟，為主場應援增添新亮點！未來勇士將持續努力、優化主場，打造更豐富的觀賽體驗。

關鍵字： 富邦勇士PLG台籃票房主場和平籃球館

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