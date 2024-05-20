領航猿龍頭之姿挺進季後賽　23日主場演出陣容搶先曝光

▲領航猿以例行賽龍頭闖入季後賽，相關主視覺、售票資訊正式公佈。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園璞園領航猿以聯盟龍頭之姿挺進季後賽，首輪將迎戰排名第4的新竹御頂攻城獅，球隊公布季後賽主視覺，口號將承襲去年「It’s our sky」年輕、但一無所懼的精神，面對季初外界不看好的聲音，團隊歷經磨合逐漸成長茁壯，屢次囊括聯盟單週MVP獎項，並創造多次驚奇絕殺，用實力證明逆風飛翔的故事，首度以例行賽第一挑戰季後賽，承襲璞園精神，保持NEVER GIVE UP永不放棄的鬥志，展現強悍DEFENSE防守能量，全力以赴挑戰隊史首座總冠軍！

季後賽主場賽事將於5月23、25日登場，桃園璞園領航猿攜手知名運動品牌「ASICS 亞瑟士」打造專屬應援「“GALAXY PILOTS”領航星世紀短T」及”「IT’S OUR SKY”捍衛領空應猿巾」，短T設計理念延續飛行中隊的璞園精神，轉化90年代簡約復古概念，結合隊名、籃球意象與桃園巨蛋，象徵滿載橙客力量全力應猿飛行部隊。

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5月23日主場首戰中場演出將邀請《⼤嘻哈時代2》歌手艾蜜莉AMILI，曾被譽為「最被低估的實⼒新⾎」，在大嘻哈中優異表現獲得前⼋強的肯定，本身也是桃園中壢人的艾蜜莉AMILI，目標成為桃園區指標性歌手，此次首度於在地主場登場演出，希望一起見證領航猿為桃園拿下一座總冠軍！

另於近期加盟Pilots Crew啦啦隊的韓籍新成員，號稱「蔚山Irene」的趙娟週，也將23日帶來女孩日的首次演出。

領航猿季後賽主場G1及G2門票資訊公佈，5/20（一）上午10點至5/21（二）11:59分優先開放季票橙客購買，5/21（二）中午12點全面開放購買，票價方面，Panasonic跑道席每席4000元，飛人席依座位劃分為4000/3000/2500/2000元，馬赫席每席3500元，橙客席每席2000元，航廈席依座位劃分為800/600元，二樓塔台席200元，輪椅者與陪同者席位每席800元，詳細售票資訊請上ibon售票系統及領航猿官方社群查詢。



