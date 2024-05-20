運動雲

>

領航猿龍頭之姿挺進季後賽　23日主場演出陣容搶先曝光

▲領航猿以例行賽龍頭闖入季後賽，相關主視覺、售票資訊正式公佈。（圖／領航猿提供）

▲領航猿以例行賽龍頭闖入季後賽，相關主視覺、售票資訊正式公佈。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園璞園領航猿以聯盟龍頭之姿挺進季後賽，首輪將迎戰排名第4的新竹御頂攻城獅，球隊公布季後賽主視覺，口號將承襲去年「It’s our sky」年輕、但一無所懼的精神，面對季初外界不看好的聲音，團隊歷經磨合逐漸成長茁壯，屢次囊括聯盟單週MVP獎項，並創造多次驚奇絕殺，用實力證明逆風飛翔的故事，首度以例行賽第一挑戰季後賽，承襲璞園精神，保持NEVER GIVE UP永不放棄的鬥志，展現強悍DEFENSE防守能量，全力以赴挑戰隊史首座總冠軍！

季後賽主場賽事將於5月23、25日登場，桃園璞園領航猿攜手知名運動品牌「ASICS 亞瑟士」打造專屬應援「“GALAXY PILOTS”領航星世紀短T」及”「IT’S OUR SKY”捍衛領空應猿巾」，短T設計理念延續飛行中隊的璞園精神，轉化90年代簡約復古概念，結合隊名、籃球意象與桃園巨蛋，象徵滿載橙客力量全力應猿飛行部隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

5月23日主場首戰中場演出將邀請《⼤嘻哈時代2》歌手艾蜜莉AMILI，曾被譽為「最被低估的實⼒新⾎」，在大嘻哈中優異表現獲得前⼋強的肯定，本身也是桃園中壢人的艾蜜莉AMILI，目標成為桃園區指標性歌手，此次首度於在地主場登場演出，希望一起見證領航猿為桃園拿下一座總冠軍！

另於近期加盟Pilots Crew啦啦隊的韓籍新成員，號稱「蔚山Irene」的趙娟週，也將23日帶來女孩日的首次演出。

領航猿季後賽主場G1及G2門票資訊公佈，5/20（一）上午10點至5/21（二）11:59分優先開放季票橙客購買，5/21（二）中午12點全面開放購買，票價方面，Panasonic跑道席每席4000元，飛人席依座位劃分為4000/3000/2500/2000元，馬赫席每席3500元，橙客席每席2000元，航廈席依座位劃分為800/600元，二樓塔台席200元，輪椅者與陪同者席位每席800元，詳細售票資訊請上ibon售票系統及領航猿官方社群查詢。

▲領航猿以例行賽龍頭闖入季後賽，相關主視覺、售票資訊正式公佈。（圖／領航猿提供）
 

關鍵字： 領航猿季後賽PLG台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

攻城獅最壯型男　宋宇軒例行賽最終戰打出價值

攻城獅最壯型男　宋宇軒例行賽最終戰打出價值

富邦勇士無緣衛冕4連霸　許晉哲宣告：重整戰力今晚開始

富邦勇士無緣衛冕4連霸　許晉哲宣告：重整戰力今晚開始

林志傑合約到期下一步引關注　許晉哲：他還能打

林志傑合約到期下一步引關注　許晉哲：他還能打

PLG職籃季後賽口號「決不退讓」　23日開打對戰組合公布

PLG職籃季後賽口號「決不退讓」　23日開打對戰組合公布

勇士潰敗！　攻城獅例行賽最終戰主場19分大勝

勇士潰敗！　攻城獅例行賽最終戰主場19分大勝

東京田徑黃金大獎賽　林昱堂跳遠8公尺03摘銅

東京田徑黃金大獎賽　林昱堂跳遠8公尺03摘銅

快訊／整季僅9勝　鋼鐵人慘寫PLG職籃史上最差勝率紀錄

快訊／整季僅9勝　鋼鐵人慘寫PLG職籃史上最差勝率紀錄

NBA不敗神話！　厄文季後賽「關門戰」生涯14勝0敗沒輸過

NBA不敗神話！　厄文季後賽「關門戰」生涯14勝0敗沒輸過

獨行俠雙星合力闖西區決賽　厄文：唐西奇像隻好鬥泰迪熊

獨行俠雙星合力闖西區決賽　厄文：唐西奇像隻好鬥泰迪熊

當代中距離單打之王！　雷霆SGA淘汰仍創NBA史上後衛首見紀錄

當代中距離單打之王！　雷霆SGA淘汰仍創NBA史上後衛首見紀錄

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

熱門新聞

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岳平、平野惠一相繼抗議兩度暫停

2勇士重聚杜蘭特夢幻交易方案曝

3蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

4王柏融動作有怪怪　富邦打教點出

5塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

最新新聞

1領航猿首勝後變陣吞敗　主帥：對手「太準」

2艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

3大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！

4蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

5WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

黃勇傳現身鞠躬道歉！　擁500萬簽約金卻變月光族

大谷翔平雙安加2盜！ 再1盜成就「百轟百盜」

悍將啦啦隊女孩被地震嚇哭！　3韓籍成員用中文為台灣加油

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366