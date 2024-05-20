與傷病共存的「台灣隊長」　陳盈駿休賽季先預告當爸

▲目前效力CBA廣州龍獅的陳盈駿，回顧與傷病共存的上賽季 。（圖／啟程提供）

記者杜奕君／綜合報導

效力於CBA（中國男子籃球職業聯賽）廣州龍獅的主力後衛陳盈駿，已在4月底正式結束今年度賽季，目前已經返臺。他自評，今年賽季一直在與傷病共存，經歷了一些小低潮，同時是收穫最多的一年。

廣州龍獅在首輪季後賽與青島國信水產交手，並以直落二擊敗對手挺進四分之一決賽，也是隊史首度進入第二輪季後賽。四分之一決賽則碰上新疆伊力特，以1比3敗下陣來，無緣下一輪季後賽。陳盈駿6場季後賽繳出場均18.3分、5.2籃板、4次助攻及3.8次抄截，談到季後賽的表現，「最後一場我打得不夠冷靜，單場有8次失誤。」他表示，不只是自己、全隊都未發揮出有的水準，「新疆是很強硬的對手，在防守端造成我們很大的壓力。」

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今年例行賽，陳盈駿共出賽54場，場均貢獻12.8分、3.9籃板、6.7次助攻。總結今年度自己的表現，他說：「對我而言是有點起伏，同時又有很多收穫的一年。」歷經傷勢恢復的低潮，陳盈駿自認在這個賽季打得較掙扎，前期球隊整合的狀況也不盡理想，「甚至覺得在競爭季後賽的席位會很不容易，經過幾次的開會、溝通，即時把團隊的默契意識調整到位，才有辦法在季末打出7連勝的成績，提前晉級季後賽。」˙

陳盈駿談到心理層面的收穫，「在心理上學習到的更多，因為要想辦法對抗自己的傷病和身體機能，加上其他隊在這個賽季開始對我嚴加看管，讓我學習到如何保持冷靜和適應高強度的對抗下，還可以在攻守兩端發揮自己的專長。」

去年聖誕節時陳盈駿與太太宣布懷孕的消息，他分享今年休賽季的規劃，目前僅安排時間好好放鬆心情，並且陪老婆待產，接下才會安排其他行程。

▲陳盈駿休賽季將先陪老婆專心待產 。（圖／啟程提供）

