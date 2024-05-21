快訊／PLG職籃5大年度數據獎項出爐　林書緯勇奪年度助攻王

▲PLG職籃2023-24賽季年度數據獎項得主出爐。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃21日公佈2023-24 球季年度數據獎項，新北國王的林書緯本季發揮助人為快樂之本的精神，曾經單場送出19助攻創下聯盟例行賽球員單場助攻紀錄，也於本季成為聯盟第2位達成生涯500助攻的球員，最終林書緯以平均每場6.74助攻成為本季助攻王。

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▲PLG職籃2023-24賽季年度籃板王沃許本。（圖／PLG職籃提供）

本季加盟新竹御頂攻城獅的艾夫伯，在PLG只花了22場就達成生涯500分的里程碑，更曾在G103單場轟下44分，多元的進攻手段讓對手防不勝防，最後新竹曼巴以平均每場23.03分拿下得分王。

▲PLG職籃2023-24賽季年度得分王艾夫伯。（圖／PLG職籃提供）

第2年打PLG的沃許本，本季在攻守兩端的好表現幫助桃園璞園領航猿奪下例行賽第1名，平均每場13.16籃板居聯盟之冠，除了拿下本季籃板王之外，搭配平均每場21.86分，沃許本也成為本季年度洋將呼聲很高的人選之一。

▲PLG職籃2023-24賽季年度助攻王林書緯。（圖／PLG職籃提供）

同樣也是第2年打PLG的曼尼高，依舊展現他的快手抄截，本季完成生涯200抄截（聯盟第1人），總會在關鍵時刻利用抄截阻斷對手反撲的氣燄，並同時在抄截後進行轉換快攻得分，讓國王本季展現絕佳的快打旋風贏得不少比賽勝利，曼尼高平均每場2.76抄截完成抄截王2連霸。

▲PLG職籃2023-24賽季年度抄截王曼尼高。（圖／PLG職籃提供）

福爾摩沙夢想家的吉爾貝克，本季曾單節送出4阻攻追平聯盟例行賽球員單節阻攻紀錄，也曾有過單場8阻攻創下個人生涯新高，本季更是成為聯盟首位達成生涯200阻攻的球員，吉爾貝克出色的阻攻能力無庸置疑，平均每場2.50阻攻也讓他蟬連聯盟阻攻王。

▲PLG職籃2023-24賽季年度阻攻王吉爾貝克。（圖／PLG職籃提供）