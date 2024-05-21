年度新秀陣容最大遺珠？　勇士傑克森-戴維斯落選隊友抱不平

記者杜奕君／綜合報導

NBA於21日正式公佈2023-24賽季最佳新秀第1隊、第2隊陣容，包括「斑馬」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)等潛力新星都入選獲得肯定。不過本季效力金州勇士，打出令人驚豔表現的24歲「大齡新秀」傑克森-戴維斯(Trayce Jackson-Davis)卻是飲恨落選，也讓入選年度新秀第1隊的隊友波傑姆斯基(Brandin Podziemski)直言是遭到忽略！

西區人氣勁旅勇士，本季一路走來跌跌撞撞，球隊整體狀況不斷，最終也無緣季後賽，不過賽季中卻有兩名新秀波傑姆斯基、傑克森-戴維斯表現優異，甚至一度扛下先發重任，展現未來接班氣勢。

其中，本季平均能繳出9.2分、5.8籃板、3.7助攻的波傑姆斯基，最終也獲得票選青睞，風光入選年度最佳新秀第1隊肯定。

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不過勇士陣中另一名新秀，本季平均能繳出7.9分、5籃板、1.2助攻、1.1阻攻，外帶高達70.2%投籃命中率的傑克森-戴維斯，則是飲恨未能入選年度最佳新秀1、2隊陣容，成為外界眼中最大的遺珠之憾。波傑姆斯基就在個人社群發文替隊友打抱不平表示，「傑克森-戴維斯真的被忽略了！」

身高206公分的傑克森-戴維斯，是本季第2輪，總順位第57順位，幾乎「吊車尾」的被勇士給選進NBA殿堂，但在勇士季中禁區人手短缺狀態下，一度扛起先發中鋒重任，甚至在一次對上聖安東尼奧馬刺之戰，轉身切入單臂爆扣狀元郎溫班亞瑪，讓傑克森-戴維斯聲名大噪。

▲勇士傑克森-戴維斯爆扣馬刺溫班亞瑪，成為個人新秀年最大代表作。（圖／CFP）