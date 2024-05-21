比肩詹皇、Kobe！　蟻人艾德華茲寫史上第3人神紀錄

▲灰狼艾德華茲比肩兩大球星布萊恩、詹姆斯，在季後賽持續創造歷史紀錄。（圖／VCG）

記者杜奕君／綜合報導

明尼蘇達灰狼在西區準決賽關鍵第7戰，以98比90撂倒衛冕軍丹佛金塊，隊史相隔20年後，再次挺進西區冠軍賽。而陣中王牌球星「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)在季後賽場均繳出28.9分、6.2籃板、5.9助攻，成為繼布萊恩(Kobe Bryant)、詹姆斯(LeBron James)之後，NBA史上第3位在22歲時，場均至少25分、5籃板、5助攻，能打入分區決賽的好手。

關鍵天王山之戰，身為灰狼頭牌球星的艾德華茲雖然全場24投僅6中，但仍有16分、8籃板、7助攻、2抄截的全面數據，也幫助灰狼繼2004年後，相隔20年再度挺進西區決賽。

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在闖過季後賽首輪及次輪後，艾德華茲本季在季後賽出賽11場，平均上場時間高達40分5秒，整體命中率高達50.4％，三分球命中率也有39.8％的水準演出，每場平均能攻下28.9分、6.2籃板、5.9助攻、1.7抄截。

而艾德華茲也成為繼2001年的洛杉磯湖人已逝傳奇球星「黑曼巴」布萊恩，以及2007年當時還效力克里夫蘭騎士的詹皇，成為史上第3位年僅22歲，就能在季後賽以至少「25分、5籃板、5助攻」率隊打入分區決賽的超級新星。