運動雲

>

快訊／表弟卡森斯迎接 T1總冠軍賽　霸氣宣告沒情蒐對手戰神

▲台啤永豐雲豹卡森斯。（圖／T1職籃提供）

▲雲豹天王中鋒卡森斯將迎接T1年度總冠軍賽到來。（圖／T1職籃提供）

記者杜奕君／桃園報導

T1職籃2023-24賽季年度總冠軍賽將於24日正式登場，由台啤永豐雲豹交手台北台新戰神，雲豹陣中天王球星「表弟」卡森斯今天在團隊練習時，特別喊話要全隊上緊發條，重新找回備戰的專注度。不過卡森斯卻自爆，根本沒看對手戰神的情蒐影片，對此他解釋道，「我沒有看戰神的比賽，我專注在自己的部分，別人怎麼做我不在意！」

此次T1職籃年度總冠軍賽，將由季後賽第2種子，擁有前NBA明星中鋒卡森斯以及蔣淯安在陣的雲豹，交手在成軍首季，就風光打入決賽的「大黑馬」戰神。冠軍賽前兩戰將在雲豹主場桃園巨蛋舉行，今日兩隊也特別到場進行最終備戰訓練。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據雲豹多名本土球員透露，「卡森斯在訓練期間特別召集全隊，要求大家要上緊發條，不能因為休息將近兩周時間而放得太鬆，必須認真看待明天的冠軍賽G1。」

雲豹本土一哥蔣淯安就表示，「快兩周沒比賽，對手對於比賽的感覺確實會比較好，必須在比賽一開始就拿出專注度。」

蔣淯安強調，「當初大家也以為特攻會進冠軍賽，這對我們來說是個警惕，戰神是全新的球隊，韌性也非常好，不管比賽領先多少分，都必須打完比賽才知道，球是圓的，結果很難說，就是盡力把我們準備的給呈現出來。」

至於團隊練習結束後，還特別「加練」個人投籃訓練的卡森斯則表示，「我們每天都應該表現得更好，現在就是專注準備冠軍賽，讓大家知道現在的情況，我不會特別談我在練習時和全隊講了什麼，這是關起門來的事，所以我不會談太多。」

「我的準備方式都是一樣的，現在進入冠軍賽，我會更專注、嚴肅的面對比賽，即便是日常的投籃訓練，我都會更認真的準備。」卡森斯如此說道。

卡森斯甚至自爆，「我沒有看戰神的比賽，不需要情蒐，我專注在自己的部分，別人怎麼做我不在意！」

▲台啤永豐雲豹卡森斯。（圖／T1職籃提供）

▲卡森斯與雲豹今日進行最後團隊訓練。（圖／T1職籃提供）

關鍵字： 表弟卡森斯蔣淯安台啤永豐雲豹林秉聖台北台新戰神黃聰翰曹薰襄台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

獨行俠主帥盛讚「蟻人」　奇德：艾德華茲是天生的領袖

獨行俠主帥盛讚「蟻人」　奇德：艾德華茲是天生的領袖

面對卡森斯與台啤前隊友　戰神黃聰翰喊話：場場骰到六

面對卡森斯與台啤前隊友　戰神黃聰翰喊話：場場骰到六

隊友大爆料　獨行俠菜鳥萊福利2世自認該入選新秀第1隊

隊友大爆料　獨行俠菜鳥萊福利2世自認該入選新秀第1隊

快訊／PLG職籃5大年度數據獎項出爐　林書緯勇奪年度助攻王

快訊／PLG職籃5大年度數據獎項出爐　林書緯勇奪年度助攻王

年度新秀陣容最大遺珠？　勇士傑克森-戴維斯落選隊友抱不平

年度新秀陣容最大遺珠？　勇士傑克森-戴維斯落選隊友抱不平

比肩詹皇、Kobe！　蟻人艾德華茲寫史上第3人神紀錄

比肩詹皇、Kobe！　蟻人艾德華茲寫史上第3人神紀錄

金塊衛冕最大魔咒竟是它！　本季單場得分不破百「12戰全敗」

金塊衛冕最大魔咒竟是它！　本季單場得分不破百「12戰全敗」

被淘汰又怎樣！　富邦勇士公布主場票房數據連4年PLG稱霸

被淘汰又怎樣！　富邦勇士公布主場票房數據連4年PLG稱霸

與傷病共存的「台灣隊長」　陳盈駿休賽季先預告當爸

與傷病共存的「台灣隊長」　陳盈駿休賽季先預告當爸

金塊衛冕宣告失敗　主帥馬龍：輸球真的好痛

金塊衛冕宣告失敗　主帥馬龍：輸球真的好痛

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

熱門新聞

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岳平、平野惠一相繼抗議兩度暫停

2勇士重聚杜蘭特夢幻交易方案曝

3蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

4王柏融動作有怪怪　富邦打教點出

5塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

最新新聞

1領航猿首勝後變陣吞敗　主帥：對手「太準」

2艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

3大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！

4蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

5WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

黃勇傳現身鞠躬道歉！　擁500萬簽約金卻變月光族

大谷翔平雙安加2盜！ 再1盜成就「百轟百盜」

悍將啦啦隊女孩被地震嚇哭！　3韓籍成員用中文為台灣加油

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366