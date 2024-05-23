快訊／表弟卡森斯迎接 T1總冠軍賽　霸氣宣告沒情蒐對手戰神

▲雲豹天王中鋒卡森斯將迎接T1年度總冠軍賽到來。（圖／T1職籃提供）

記者杜奕君／桃園報導

T1職籃2023-24賽季年度總冠軍賽將於24日正式登場，由台啤永豐雲豹交手台北台新戰神，雲豹陣中天王球星「表弟」卡森斯今天在團隊練習時，特別喊話要全隊上緊發條，重新找回備戰的專注度。不過卡森斯卻自爆，根本沒看對手戰神的情蒐影片，對此他解釋道，「我沒有看戰神的比賽，我專注在自己的部分，別人怎麼做我不在意！」

此次T1職籃年度總冠軍賽，將由季後賽第2種子，擁有前NBA明星中鋒卡森斯以及蔣淯安在陣的雲豹，交手在成軍首季，就風光打入決賽的「大黑馬」戰神。冠軍賽前兩戰將在雲豹主場桃園巨蛋舉行，今日兩隊也特別到場進行最終備戰訓練。

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據雲豹多名本土球員透露，「卡森斯在訓練期間特別召集全隊，要求大家要上緊發條，不能因為休息將近兩周時間而放得太鬆，必須認真看待明天的冠軍賽G1。」

雲豹本土一哥蔣淯安就表示，「快兩周沒比賽，對手對於比賽的感覺確實會比較好，必須在比賽一開始就拿出專注度。」

蔣淯安強調，「當初大家也以為特攻會進冠軍賽，這對我們來說是個警惕，戰神是全新的球隊，韌性也非常好，不管比賽領先多少分，都必須打完比賽才知道，球是圓的，結果很難說，就是盡力把我們準備的給呈現出來。」

至於團隊練習結束後，還特別「加練」個人投籃訓練的卡森斯則表示，「我們每天都應該表現得更好，現在就是專注準備冠軍賽，讓大家知道現在的情況，我不會特別談我在練習時和全隊講了什麼，這是關起門來的事，所以我不會談太多。」

「我的準備方式都是一樣的，現在進入冠軍賽，我會更專注、嚴肅的面對比賽，即便是日常的投籃訓練，我都會更認真的準備。」卡森斯如此說道。

卡森斯甚至自爆，「我沒有看戰神的比賽，不需要情蒐，我專注在自己的部分，別人怎麼做我不在意！」

▲卡森斯與雲豹今日進行最後團隊訓練。（圖／T1職籃提供）