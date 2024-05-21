獨行俠主帥盛讚「蟻人」　奇德：艾德華茲是天生的領袖

▲灰狼「蟻人」艾德華茲將在西區決賽對決獨行俠。（圖／VCG）

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區決賽將由第3種子明尼蘇達灰狼與第5種子達拉斯獨行俠交手，兩隊首戰將於台灣時間23日登場，本季打出新世代天之驕子表現的灰狼王牌球星「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)，也獲得了獨行俠總教練奇德(Jason Kidd)的高度讚賞，奇德表示，「艾德華茲就是天生的領袖，也已經是全世界最優秀的球員之一了！」

本賽季NBA西區冠軍賽，將上演兩大天王球星對決，灰狼本季聲勢暴漲的艾德華茲，將對決獨行俠全能「籃球金童」唐西奇(Luka Doncic)，其中獨行俠是相隔兩年再度闖入西區決賽，至於灰狼更是相隔20年之久，將再度爭取西區王者大位，與前進年度總冠軍賽資格。

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獨行俠主帥奇德今日受訪時，特別談到了他眼中的艾德華茲，「雖然艾德華茲只有22歲，但他已經在展現領導能力，這真的很特別，他現在已經是聯盟的明星球員，甚至是全世界最優秀的球員之一。」

奇德強調，「艾德華茲就是天生的領袖，我們和灰狼的這個西冠系列賽，肯定會星味十足。」

▲獨行俠主帥奇德大讚艾德華茲是天生領袖。（圖／VCG）