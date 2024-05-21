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面對卡森斯與台啤前隊友　戰神黃聰翰喊話：場場骰到六

▲台北戰神公布總冠軍賽相關售票資訊。（圖／台北戰神提供）

▲台北戰神公布總冠軍賽相關售票資訊。（圖／台北戰神提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北台新戰神成軍首季，於季後賽以下剋上成功打敗衛冕軍挺進冠軍賽，迎戰台啤永豐雲豹，首場賽事5月24日於客場出發，5月30日G3回到主場。過去例行賽對戰7場，戰神取得3勝，雙方戰況不分軒輊，其中兩場比賽，陣中射手黃聰翰更有20分的好表現，面對昔日隊友變成戰友，黃聰翰也表示相當期待場上切磋，「彼此很了解對方，面對高強度的總冠軍賽，就是比誰手感好，能展現良好攻守效率，拿下比賽。」

戰神總冠軍賽主場門票也將於5月22日17點30分全面開賣，購買G3、G4戰神席、泰神席、戰神之矛A區、戰神之盾B區皆可獲得「WE FIGHT 應援毛巾」，戰友們一起帶著RED不可擋的氣勢，「WE FIGHT」一同拚戰總冠軍。

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▲台北戰神公布總冠軍賽相關售票資訊。（圖／台北戰神提供）

戰神隊史首次冠軍賽，同時也是職籃2年級生曹薰襄的首度決賽體驗，將迎來高強度戰役，對手中有多名昔日隊友，談及即將對戰的心情，曹薰襄分享季後賽第四戰開打時，當時已確認晉級的前隊友們都為戰神加油，因為很期待彼此能在總冠軍賽有機會交手，「相隔1年從隊友變成對手，相當期待能於冠軍戰舞台，拿出最好的實力一起比拚。」

面對台啤雲豹於季後賽以3連勝之姿拿下冠軍戰門票，陣中又有NBA資歷的卡森斯，曹薰襄認為不能未戰就怯戰，「勇於對抗保持競爭力，是我們首要準備好的心態。」

他也特別提到，團隊的優勢在於不服輸的拚戰精神，「季後賽的比賽中，無論我們落後多少，我們都相信彼此，一起將分數追回來。」即便第一戰將從客場出發，他也相信戰友們會將客場變成主場，展現如同季後賽G5一樣的氣勢，一起奮戰。

於季後賽前四場表現並不理想的黃聰翰，不諱言對於自己的表現不太滿意，他相當感謝教練團持續給予信心，「幸好最後一場有回穩，順利幫助球隊拿下勝利，期盼接下來的賽事自己的狀況能更好。」他更自嘲的說「希望自己能像球迷說的場場骰到六，幫助球隊勝利才是最重要的。」

歡慶戰神成軍首季前進冠軍賽，主場購票優惠再升級，凡學生族群及設籍臺北市市民可享預售票限區77折優惠，現場購票8折，還有預售票買3送1戰友同行價，號召揪團進場挺戰神，現場購票還有限定5月30日星光票5折優惠，另有台新卡友、新光卡之新光三越聯名卡限區限量9折，眾多方案力邀戰友一起拚戰挺戰神，捍衛主場勝利。

戰神總冠軍賽票價分為戰神席VIP第一排5500元、第二排4500元、泰神席2800元、戰神之矛A區1200元、戰神之盾B區1000元、2F戰神之鎧分區為800元及500元，3F輪椅席250元，身心障礙/敬老票1F、2F各區皆為票價半價優惠，於明日11:00開放季票球迷優先購票，同日17:30全面售票，戰友們可於FamiTicket全網購票網、全家便利商店FamiPort機台購買。

▲台北戰神公布總冠軍賽相關售票資訊。（圖／台北戰神提供）
 

關鍵字： 台北台新戰神T1總冠軍賽黃聰翰曹薰襄台籃

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