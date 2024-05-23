運動雲

>

6分鐘賣光！　夢想家主場季後賽對決林書豪門票熱銷

▲夢想家季後賽首輪主場前兩戰門票，開賣6分鐘銷售一空。（圖／夢想家提供）

▲夢想家季後賽首輪主場前兩戰門票，開賣6分鐘銷售一空。（圖／夢想家提供）

記者杜奕君／桃園報導

福爾摩沙夢想家本季例行賽以24勝16敗打出隊史最佳成績，也以排名第2位獲季後賽首輪主場優勢，本週五（24日）及週日（26日）將率先於台中主場洲際迷你蛋迎接新北國王正式展開季後賽，兩日預售票皆已完售，周日票券更於開賣 6 分鐘內則全面售罄，屆時將會有滿場球迷共同齊聚魔鬼主場，共襄盛舉精彩對決！

本季季後賽夢想家延續年度口號「我無所懼」傳達自始至終的決心，夢想家在上半季曾體驗10連勝的歡欣暢快，卻也在下半季面臨連敗、不穩定的陣痛期，但在40場例行賽的起伏、磨合之中，全員已汲取過程中的養分與經驗，將失敗化為助攻，持續保持我無所懼的信念朝目標邁進！

[廣告]請繼續往下閱讀...

本周在夢想主場球團依舊準備豐富的活動與好禮，凡入場即可領取季後賽全新視覺摺扇及 限量 TTM 提提研面膜，更可獲季後賽限定應援 TEE，場邊也會隨機發送季後賽視覺海報及面紙，夢想主場的招牌活動夢想突襲週五將與 TTM 提提研合作。

周日則攜手潮流交易平台 AREA 02，周5答對問題的球迷有機會獲得 TTM 提提研夏日透亮保養組，周日則可帶走潮流鞋款「AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG LOST AND FOUND」，中場遊戲部分，周日球團將與恆隆行共同推出投籃挑戰賽，參與的球迷皆有機會可獲得品牌提供的 CORKCICLE 酷仕客好禮！

夢想家5月24日、26 日將於台中主場對決新北國王，夢想家本季在臺中主場洲際迷你蛋的例行賽戰績為10勝2敗，以勝率83.3%的勝率刷新先前紀錄，歡迎球迷前來體驗魔鬼主場的魅力，也可於線上鎖定賽事，一同關注引頸期盼的強強對決，全力為夢想家應援！

關鍵字： PLG季後賽夢想家門票台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

台啤魂不滅！　雲豹、戰神6戰友T1總冠軍賽大對決

台啤魂不滅！　雲豹、戰神6戰友T1總冠軍賽大對決

林秉聖領軍爭冠準備好了！　喊話戰神「氣勢如虹」

林秉聖領軍爭冠準備好了！　喊話戰神「氣勢如虹」

快訊／跟卡森斯一樣只帶兩條內褲　蔣淯安：我自己洗會乾

快訊／跟卡森斯一樣只帶兩條內褲　蔣淯安：我自己洗會乾

快訊／表弟卡森斯迎接 T1總冠軍賽　霸氣宣告沒情蒐對手戰神

快訊／表弟卡森斯迎接 T1總冠軍賽　霸氣宣告沒情蒐對手戰神

獨行俠主帥盛讚「蟻人」　奇德：艾德華茲是天生的領袖

獨行俠主帥盛讚「蟻人」　奇德：艾德華茲是天生的領袖

面對卡森斯與台啤前隊友　戰神黃聰翰喊話：場場骰到六

面對卡森斯與台啤前隊友　戰神黃聰翰喊話：場場骰到六

隊友大爆料　獨行俠菜鳥萊福利2世自認該入選新秀第1隊

隊友大爆料　獨行俠菜鳥萊福利2世自認該入選新秀第1隊

快訊／PLG職籃5大年度數據獎項出爐　林書緯勇奪年度助攻王

快訊／PLG職籃5大年度數據獎項出爐　林書緯勇奪年度助攻王

年度新秀陣容最大遺珠？　勇士傑克森-戴維斯落選隊友抱不平

年度新秀陣容最大遺珠？　勇士傑克森-戴維斯落選隊友抱不平

比肩詹皇、Kobe！　蟻人艾德華茲寫史上第3人神紀錄

比肩詹皇、Kobe！　蟻人艾德華茲寫史上第3人神紀錄

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

熱門新聞

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岳平、平野惠一相繼抗議兩度暫停

2勇士重聚杜蘭特夢幻交易方案曝

3蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

4王柏融動作有怪怪　富邦打教點出

5塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

最新新聞

1領航猿首勝後變陣吞敗　主帥：對手「太準」

2艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

3大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！

4蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

5WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

黃勇傳現身鞠躬道歉！　擁500萬簽約金卻變月光族

大谷翔平雙安加2盜！ 再1盜成就「百轟百盜」

悍將啦啦隊女孩被地震嚇哭！　3韓籍成員用中文為台灣加油

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366