6分鐘賣光！　夢想家主場季後賽對決林書豪門票熱銷

▲夢想家季後賽首輪主場前兩戰門票，開賣6分鐘銷售一空。（圖／夢想家提供）

記者杜奕君／桃園報導

福爾摩沙夢想家本季例行賽以24勝16敗打出隊史最佳成績，也以排名第2位獲季後賽首輪主場優勢，本週五（24日）及週日（26日）將率先於台中主場洲際迷你蛋迎接新北國王正式展開季後賽，兩日預售票皆已完售，周日票券更於開賣 6 分鐘內則全面售罄，屆時將會有滿場球迷共同齊聚魔鬼主場，共襄盛舉精彩對決！

本季季後賽夢想家延續年度口號「我無所懼」傳達自始至終的決心，夢想家在上半季曾體驗10連勝的歡欣暢快，卻也在下半季面臨連敗、不穩定的陣痛期，但在40場例行賽的起伏、磨合之中，全員已汲取過程中的養分與經驗，將失敗化為助攻，持續保持我無所懼的信念朝目標邁進！

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本周在夢想主場球團依舊準備豐富的活動與好禮，凡入場即可領取季後賽全新視覺摺扇及 限量 TTM 提提研面膜，更可獲季後賽限定應援 TEE，場邊也會隨機發送季後賽視覺海報及面紙，夢想主場的招牌活動夢想突襲週五將與 TTM 提提研合作。

周日則攜手潮流交易平台 AREA 02，周5答對問題的球迷有機會獲得 TTM 提提研夏日透亮保養組，周日則可帶走潮流鞋款「AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG LOST AND FOUND」，中場遊戲部分，周日球團將與恆隆行共同推出投籃挑戰賽，參與的球迷皆有機會可獲得品牌提供的 CORKCICLE 酷仕客好禮！

夢想家5月24日、26 日將於台中主場對決新北國王，夢想家本季在臺中主場洲際迷你蛋的例行賽戰績為10勝2敗，以勝率83.3%的勝率刷新先前紀錄，歡迎球迷前來體驗魔鬼主場的魅力，也可於線上鎖定賽事，一同關注引頸期盼的強強對決，全力為夢想家應援！