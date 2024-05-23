台啤魂不滅！　雲豹、戰神6戰友T1總冠軍賽大對決

▲上季台啤英熊的主力班底，共有6人將在本次T1年度總冠軍賽對決。（圖／T1職籃提供）

記者杜奕君／桃園報導

在T1職籃「存活」兩季的台啤英熊，在本季開打前與雲豹進行整合，也有部分球員轉投戰神發展。本次T1年度總冠軍賽，雲豹、戰神陣中合計共有6名上季仍效力台啤英熊成員，將在此次爭冠變成對手交鋒。蔣淯安就表示，「這是另類的緣分，但雖然是曾經的隊友，場上競爭仍然不能太客氣。」

在成軍當時，陣中本土戰力一字排開匯集多名中華男籃主力國手，綠衫軍英熊卻連續兩季在T1職籃季後賽失利，無法拿下隊史首座職籃冠軍。而在球隊與雲豹進行合作整併後，包括蔣淯安、朱億宗、李啟瑋、黃鎮都投入台啤雲豹陣營，至於黃聰翰、曹薰襄則轉往戰神發展，而這6位昔日的戰友，也將在此次年度冠軍賽狹路相逢，爭取隊史首冠。

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▲戰神射手黃聰翰將和昔日台啤的老戰友們交手。（圖／T1職籃提供）

雲豹主力一哥蔣淯安就笑說，「可以算是另類的緣分，我是蠻開心的，能在冠軍賽遇到之前的隊友，這是很特別的經驗，雖然要把之前的隊友當作對手上場競爭，但我們仍要將自身優勢拿出來，曾經的隊友，仍然不能太客氣。」

曹薰襄認為，「其實興奮的感覺大於緊張，也有點幽默，畢竟去年還是隊友，今年變成對手，要來爭取最後的總冠軍。」

黃聰翰則強調，「我們幾個台啤的老戰友，感情真的都很好，場上碰到很歡樂，沒有緊張感，因為很瞭解對方的習慣動作與打法，因此比賽起來反而感覺很放鬆。」

▲蔣淯安認為和老隊友們爭冠，感覺相當開心。（圖／T1職籃提供）