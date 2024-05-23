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林秉聖領軍爭冠準備好了！　喊話戰神「氣勢如虹」

▲台北台新戰神林秉聖。（圖／T1職籃提供）

▲台北台新戰神「齊天大聖」林秉聖。（圖／T1職籃提供）

記者杜奕君／桃園報導

台北台新戰神在成軍首季，就寫下不可能任務，以季後賽第4種子身份殺入年度總冠軍賽，將和眾星雲集的台啤永豐雲豹爭冠。戰神後場大將「齊天大聖」林秉聖就表示，「目前團隊可說是氣勢如虹，這一周身體好轉，每天我都自行加練，找個人訓練師研究雲豹的打法，我該怎麼去進攻才能幫助到球隊。」

戰神在隊史成軍首季，例行賽尾聲逐漸打出團隊化學效應，以第4種子挺進季後賽，在首輪面對衛冕軍新北中信特攻，戰神更是逆襲演出「下剋上」戲碼，成功挺進年度總冠軍賽。

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戰神代總教練許皓程強調，「現在就是走一步算一步，能打到這個地步真的很意外，每一步都在創造戰神的歷史，看我們能走到多遠。」

許皓程也說，「大家對我們也許沒那麼看好，但不管情勢如何，我們就是樂觀看待，多打一場就像是多賺一場，壓力在對手身上，我們就是努力學習，如何成為一支冠軍隊伍。」

戰神後場大將林秉聖則認為，「不管休息多久，就是隨時武裝好自己，上一輪與特攻打滿5場，我們的氣勢延續，可以說是勢如破竹！」

首輪最後關鍵戰因流感抱病上陣，林秉聖也透露，「這一周我的身體狀態已經好轉，每天我都去加練，有找個人訓練師針對雲豹的打法研擬我該怎麼去進攻，才能幫助到球隊，至於有沒有用，還是比賽才能知道。」

▲台北台新戰神林秉聖。（圖／T1職籃提供）

▲林秉聖喊話戰神團隊氣勢如虹。（圖／T1職籃提供）

關鍵字： 台北台新戰神總冠軍賽T1林秉聖許皓程

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