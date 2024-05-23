快訊／69大魔王展威力　領航猿盧峻翔飆24分季後賽G1強勢飆勝

▲領航猿盧峻翔飆出24分，率隊在季後賽首戰主場強勢奪勝。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／桃園報導

PLG職籃季後賽23日晚間正式登場，由本季例行賽龍頭桃園璞園領航猿主場迎戰第4種子新竹御頂攻城獅。本季貴為聯盟例行賽龍頭的領航猿，上半場就以犀利團隊攻勢取得17分超前，末節甚至領先達19分之多，在盧峻翔24分、5籃板、7助攻、4抄截全能領軍下，最終領航猿就以95比82贏球，搶下季後賽首輪G1勝利。

此戰攻城獅選擇登錄艾夫伯加上兩名長人霍立飛、狄帝出擊，開賽攻城獅就打出4比0開局，但領航猿隨即靠著一哥盧峻翔強勢切入，以及葛拉漢單打，李家慷連續兩波強勢切入幫助領航猿逆轉超前。但攻城獅由李家瑞連拿5分再度超前，領航猿得分之鑰盧峻翔強勢切入，攻城獅艾夫伯也飆進三分彈，領航猿靠著周儀翔拋射建功，加上白曜誠一次精彩切入，首節打完幫助領航猿25比22領先。

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第2節領航猿盧峻翔又是三分球遠飆得手，但隨後攻城獅遭吹進攻犯規，總教練密特羅維奇不滿判決抗議，又遭吹技術犯規，隨後艾夫伯又是一次違反運動道德犯規，領航猿趁勢打出一波16比4攻勢，拉開15領先。攻城獅此時甦醒，但領航猿李家慷連拿8分，又讓領航猿打出氣勢，隨後沃許本上半場終了前壓哨爆扣，領航猿半場以53比36領先。

▲李家慷此戰扮演奇兵貢獻11分。（圖／領航猿提供）

領航猿葛拉漢第3節開打就以強勢切入揭開序幕，也讓領先一度來到19分之多，但此時攻城獅田浩連續切入得手，讓風城軍團追到11分差，但領航猿又是狂轟猛炸，當攻城獅反撲氣勢再起時，周儀翔妙傳伯朗爆扣，又讓攻城獅只能喊出暫停止血，3節打完領航猿仍以73比59穩定領先。

末節開打僅53秒，攻城獅高國豪與領航猿伯朗險些發生衝突，前者遭吹違反運動道德犯規，隨後領航猿成功掌握籃板優勢，盧峻翔連續切入得手，但攻城獅靠著朱雲豪三分彈及艾夫伯拋射追到7分差，但領航猿伯朗、沃許本連續單打得手穩住勝果，在主場強勢奪下季後賽首戰勝利。

盧峻翔此戰展現問鼎本季年度MVP威力，全場24分、5籃板、7助攻、4抄截，沃許本20分、10籃板，李家慷11分，伯朗14分、葛拉漢13分、12籃板。

攻城獅霍立飛22分、19籃板，艾夫伯16投5中拿下11分、7籃板、5助攻，朱雲豪也有11分進帳。

▲沃許本貢獻20分、10籃板，成為領航猿禁區定心丸。（圖／領航猿提供）