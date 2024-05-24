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籌組最強中華男籃！　籃協、職籃工會「出賽費」仍未達共識

▲教育部體育署感謝中華男籃全體隊職員，參加2025年亞洲盃資格賽，團結一心全場拚戰。 。（圖／FIBA授權使用，中華民國籃球協會提供）

▲中華隊男、女籃「國手參賽協議」，目前在出賽費上仍無共識。（圖／籃協資料照）

記者杜奕君／綜合報導

由中華民國籃球協會、台北市職業籃球元職業工會直接以面對面方式，進行相關選手參與國家隊權利義務等協議，24日進行第2次會談，不過雙方在眾多內容，包括選手出賽費、訓練場地等議題，仍舊未能達成共識，兩周後仍將就細部條文進行第3次開會討論。

希望在今年瓊斯盃開打前催生相關「國手參賽協議」，籃協副秘書長張承中，以及職籃工會理事長曾文鼎、職籃工會辦公室副主任葉子彧，今日再度於體育署進行第2次會談交涉。

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先前雙方在兩周前(5月10日)已經進行首度會談，就12項重大訴求，包括預留協議審閱期、集訓及參賽期程、場館，另外包括住宿及交通、防護及後勤、出場費、集訓及參賽期間保險、體檢及藥檢、違規處分、肖像權相關、球衣及裝備、母球團薪資調整規範、禁搭便車條款，進行籃協版本及工會版本初步協商。

今日雙方再度會晤，但在多個項目上仍未能達成最終共識，包括「出賽費」以及訓練場地選擇，都有諸多討論，張承中甚至拋出是否讓中華男、女籃前進「國訓中心」作法，讓訓練場地有最完善照料。

在出賽費方面，工會版本主張球員入選中華隊，在正式國際賽應該獲得1萬元台幣出賽費，至於商業性質賽事，則必須有2萬元台幣出賽費。

對此張承中則直言，「籃協在國際賽多半只是承辦單位，必須配合FIBA國際籃總，轉播權利金並不是籃協收到，相關廣告收入在FIBA方也會收取一定比例的金額，因此1萬元出賽費確實過高，希望能夠降低標準。」

接下來雙方預計於6月6日進行第3次會議，繼籃協也將在內部討論後，提出具體實施方案，希望能在7月份瓊斯盃開打前，完成「國手參賽協議」正式版本。

▲中華籃協副秘書長張承中(左起)、職籃球員工會副主任葉子彧。（圖／記者杜奕君攝）

▲中華籃協副秘書長張承中(左起)、職籃球員工會副主任葉子彧。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 籃協球員工會出賽費張承中曾文鼎台籃

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