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助領航猿例行賽戰績登頂　沃許本首奪單月MVP殊榮

▲領航猿沃許本奪下5月MVP殊榮。（圖／PLG職籃提供）

▲領航猿沃許本奪下5月MVP殊榮。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃24日公布2023-24賽季5月MVP，本季年度洋將熱門人選之一的沃許本，05月繳出場均21.8分、13.8籃板Double-Double的表現，幫助桃園璞園領航猿5月拿下5勝1敗最後成為例行賽排名第1，沃許本也因此獲得單月最有價值球員。

PLG職籃2023-24 球季季後賽席次及排名爭奪戰，到了5月正式進入白熱化階段。領航猿在4月結束時戰績和夢想家不相上下，雙方都有機會問鼎例行賽龍頭寶座。

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而沃許本此時展現全能身手，連2戰得分破20幫助球隊05月一開始就取得2連勝，在5月12日面對夢想家的天王山之戰，沃許本繳出18分、14籃板率隊在延長賽贏球，讓領航猿在例行賽龍頭爭奪戰佔得先機。隨後在5月15日面對有林書豪回歸的新北國王，沃許本同樣也有17分、15籃板的出色表現，讓領航猿拉出一波4連勝穩住例行賽第1的席次。

沃許本在5月最有價值球員投票中，24張選票（包含2張球迷選票）獲得13張第1名的5分、以總分74分生涯第1次獲選單月最有價值球員。

5月最有價值球員前3名得分如下：
沃許本 (領航猿) 74分
陳又瑋 (鋼鐵人) 44分
盧峻翔 (領航猿) 24分

關鍵字： 領航猿季後賽PLG台籃沃許本

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