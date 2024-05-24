運動雲

>

連3季強勢入選年度第1隊　坦圖替布朗沒入選抱屈

記者杜奕君／綜合報導

身為波士頓塞爾提克當家球星，坦圖(Jayson Tatum)在今日率隊於東區決賽取得2連勝佳績，個人也順利完成連3季入選聯盟「年度第1隊」壯舉。坦圖24日受訪時強調，「能夠連3季入選，絕非自己一個人的功勞，而是受到很多人幫助才能達成。」另外，他也替隊友布朗(Jaylen Brown)抱屈，認為他應該也要入選年度最佳陣容前3隊陣容。

綠衫軍今日以126比110擊敗印第安那溜馬，在東區決賽取得2勝0敗優勢，此戰除了布朗狂砍追平個人季後賽最高的單場40分，坦圖也穩定貢獻23分、6籃板、5助攻，塞爾提克「探花雙星」成功率隊捍衛主場。

在個人方面，連續3季完成入選年度第1隊陣容的坦圖，也談到了自己獲獎的感想，「感謝所有人，對我一路以來的幫助，能成功絕非我自己個人的功勞，很多人都應該獲得讚美，有他們的幫助才有現在的我。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，針對布朗未能進入年度前3隊陣容，被視為本次票選最大遺珠，坦圖也強調，「球隊裡的所有成員，都認為布朗應該入選，我自己還沒跟他聊過這件事，但每次當我手感不佳，都是他鼓勵著我。」

▲塞爾提克坦圖。（圖／CFP）

▲塞爾提克坦圖替隊友布朗未能入選年度最佳陣容前3隊抱屈。（圖／CFP）

關鍵字： NBA季後賽塞爾提克坦圖布朗年度第1隊

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

助領航猿例行賽戰績登頂　沃許本首奪單月MVP殊榮

助領航猿例行賽戰績登頂　沃許本首奪單月MVP殊榮

G2狂飆40分痛宰溜馬　綠衫軍主帥：布朗沒進年度最佳陣容超想贏

G2狂飆40分痛宰溜馬　綠衫軍主帥：布朗沒進年度最佳陣容超想贏

狂飆24分領勝賽後卻示警　盧峻翔：不該季後賽首戰就鬆懈

狂飆24分領勝賽後卻示警　盧峻翔：不該季後賽首戰就鬆懈

快訊／攻城獅一哥低迷　高國豪喊話：會一場比一場強悍

快訊／攻城獅一哥低迷　高國豪喊話：會一場比一場強悍

快訊／69大魔王展威力　領航猿盧峻翔飆24分季後賽G1強勢飆勝

快訊／69大魔王展威力　領航猿盧峻翔飆24分季後賽G1強勢飆勝

體育署推全新贊助媒合平台　女車神劉君眉赴歐參賽

體育署推全新贊助媒合平台　女車神劉君眉赴歐參賽

6分鐘賣光！　夢想家主場季後賽對決林書豪門票熱銷

6分鐘賣光！　夢想家主場季後賽對決林書豪門票熱銷

台啤魂不滅！　雲豹、戰神6戰友T1總冠軍賽大對決

台啤魂不滅！　雲豹、戰神6戰友T1總冠軍賽大對決

林秉聖領軍爭冠準備好了！　喊話戰神「氣勢如虹」

林秉聖領軍爭冠準備好了！　喊話戰神「氣勢如虹」

快訊／跟卡森斯一樣只帶兩條內褲　蔣淯安：我自己洗會乾

快訊／跟卡森斯一樣只帶兩條內褲　蔣淯安：我自己洗會乾

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

熱門新聞

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岳平、平野惠一相繼抗議兩度暫停

2勇士重聚杜蘭特夢幻交易方案曝

3蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

4王柏融動作有怪怪　富邦打教點出

5塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

最新新聞

1領航猿首勝後變陣吞敗　主帥：對手「太準」

2艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

3大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！

4蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

5WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

黃勇傳現身鞠躬道歉！　擁500萬簽約金卻變月光族

大谷翔平雙安加2盜！ 再1盜成就「百轟百盜」

悍將啦啦隊女孩被地震嚇哭！　3韓籍成員用中文為台灣加油

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366