連3季強勢入選年度第1隊　坦圖替布朗沒入選抱屈

記者杜奕君／綜合報導

身為波士頓塞爾提克當家球星，坦圖(Jayson Tatum)在今日率隊於東區決賽取得2連勝佳績，個人也順利完成連3季入選聯盟「年度第1隊」壯舉。坦圖24日受訪時強調，「能夠連3季入選，絕非自己一個人的功勞，而是受到很多人幫助才能達成。」另外，他也替隊友布朗(Jaylen Brown)抱屈，認為他應該也要入選年度最佳陣容前3隊陣容。

綠衫軍今日以126比110擊敗印第安那溜馬，在東區決賽取得2勝0敗優勢，此戰除了布朗狂砍追平個人季後賽最高的單場40分，坦圖也穩定貢獻23分、6籃板、5助攻，塞爾提克「探花雙星」成功率隊捍衛主場。

在個人方面，連續3季完成入選年度第1隊陣容的坦圖，也談到了自己獲獎的感想，「感謝所有人，對我一路以來的幫助，能成功絕非我自己個人的功勞，很多人都應該獲得讚美，有他們的幫助才有現在的我。」

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另外，針對布朗未能進入年度前3隊陣容，被視為本次票選最大遺珠，坦圖也強調，「球隊裡的所有成員，都認為布朗應該入選，我自己還沒跟他聊過這件事，但每次當我手感不佳，都是他鼓勵著我。」

▲塞爾提克坦圖替隊友布朗未能入選年度最佳陣容前3隊抱屈。（圖／CFP）