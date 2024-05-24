不怕「地貼大魔王」　蔣淯安妙回：我在SBL時期就蠻習慣了

▲面對大面積的地貼狀況，蔣淯安妙回打過SBL聯賽很有經驗。（圖／T1職籃提供）

記者杜奕君／桃園報導

T1職籃年度總冠軍首戰，台啤永豐雲豹在天王中鋒卡森斯狂轟30分、15籃板領軍下，順利捍衛主場G1勝利。但賽後「地貼」問題卻意外成為焦點。雲豹主力新秀控衛高錦瑋也坦言在比賽過程中，因為踩到地貼滑倒。對此，雲豹本土一哥蔣淯安則妙回，「我在打SBL就還蠻習慣的，有小滑一下，我打過比較有經驗，知道要閃一下。」

T1冠軍決賽熱鬧開打，不料賽前卻因為雲豹和PLG職籃桃園璞園領航猿共用主場，由於兩隊季後賽賽程過於密集，造成主場地板拆裝時程過於短促，也讓雲豹球團在冠軍賽首戰必須要使用領航猿球團所屬球場地板，而非雲豹已經使用一整個賽季的球場地板。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雲豹主場桃園巨蛋大面積地貼再度引發爭議。（圖／T1職籃提供）

高錦瑋表示，「首次在這麼大的地貼上打球，有預料到要在那個地方少做變向的動作，不可避免我們要去適應，但變向跌倒蠻無奈的，還好沒有拉傷的狀況出現。」

老經驗的雲豹一哥蔣淯安則表示，「我在打SBL就還蠻習慣的，有小滑一下，我打過比較有經驗，知道要閃一下。剛貼新的地貼是有摩擦力的，甚至更有止滑的感覺，但有汗水的狀況可能就不一定了。還好今天沒有跌倒。」

不過蔣淯安也坦言，「不能在冠軍賽使用自己球隊的地板，確實蠻可惜的，這兩個地板材質完全不同，我們的是亮面有打蠟的，對我而言那種地板的摩擦力比較不錯，換成這種地板，我還需要時間適應。」

▲雲豹主力控衛高錦瑋，今日就因地貼造成變向時滑倒。（圖／T1職籃提供）