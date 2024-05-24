快訊／卡森斯致勝切入狂轟30分　雲豹奪T1總冠軍賽G1勝利

▲雲豹在卡森斯狂轟30分、15籃板下，贏得總冠軍賽首戰勝利。（圖／T1職籃提供）

記者杜奕君／桃園報導

T1職籃2023-24賽季年度總冠軍賽首戰，24日在桃園巨蛋盛大開打，由地主台啤永豐雲豹交手台北台新戰神，戰神在首節一度14分落後下，上半場尾聲逆轉3分超前。但雲豹末節終於強勢逆轉超前，卡森斯在終場前25秒強勢切入得手，全場斬獲30分、15籃板，帶領雲豹驚險以106比101收下冠軍賽G1勝利。

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▲此戰「台啤飛人」劉錚回到老東家擔任開球嘉賓。（圖／T1職籃提供）

此戰永遠的「台啤飛人」特別現身力挺老東家，也擔任開球嘉賓。開賽戰神就由恩多中距離首開紀錄，但地主雲豹隨即由卡森斯兩罰追平，雲豹一波8比2攻勢，所幸戰神黃聰翰底線三分球得手，但雲豹又靠卡森斯妙傳高錦瑋快攻得手。

▲雲豹蔣淯安幫助球隊搶下總冠軍G1勝利。（圖／T1職籃提供）

隨後雲豹攻勢再起，林信寬三分彈命中，克羅馬快攻爆扣，隨後又是三分球破網，讓雲豹一度以14大幅領先，此節尾聲卡森斯又飆進三分彈，首節打完雲豹36比25超前。

第2節雲豹攻勢再起，蔣淯安又是高難度三分球命中，讓球隊穩住雙位數領先優勢，但戰神靠著老將林宜輝帶動反攻氣勢，強森、恩多禁區不斷強攻出擊，戰神在上半場終了前4分12秒追到僅剩3分落後。

但雲豹暫停後，高錦瑋、卡森斯連續得手，終場前1分29秒戰神靠著3人小組配合，強森禁區得手順利逆轉超前1分，隨後戰神強森、科倫紐克接連建功，半場打完戰神反以58比55取得領先。

下半場戰神又靠強森首開紀錄，不過雲豹高錦瑋三分球回應，但此時戰神曹薰襄連拿5分，又讓球隊穩住陣腳，隨後林秉聖又在三分線外進球，製造蔣淯安個人第4犯，同時完成4分打，戰神一度8分領先。但雲豹靠著李啟瑋、林信寬連續三分彈追平比分，3節打完兩隊戰成83比83。

▲戰神林秉聖轟下26分。（圖／T1職籃提供）

末節雲豹氣勢再起，一波5比0攻勢令戰神急喊暫停，但曹薰襄三分彈命中，恩多禁區得手，戰神又順利追平比分。隨後雙方不斷互換領先優勢，卡森斯兩罰俱中再度幫助雲豹5分超前。

但終場前4分2秒，林秉聖刁鑽拋射完成3分打，戰神又追到兩分差，不過雲豹克羅馬也用切入穩住4分超前。但戰神曹薰襄在終場前1分50秒遠投三分命中，又追到僅1分差。

不過雲豹暫停過後，由王牌球星卡森斯在終場前1分31秒強勢切入完成3分打，終場前45秒強森禁區單打，讓戰神又追成兩分差，雲豹關鍵一擊由卡森斯在終場前25秒強勢切入命中奠定勝果，最終雲豹就在卡森斯強勢領軍下，逆轉贏得總冠軍賽首勝。

雲豹此戰以卡森斯30分、15籃板、2阻攻最佳，克羅馬也有30分、7籃板，蔣淯安12分、5助攻。戰神方面，林秉聖25分、5籃板、3助攻、3抄截，強森19分、11籃板。

▲戰神強森冠軍賽首戰拚到6犯退場。（圖／T1職籃提供）