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快訊／卡森斯致勝切入狂轟30分　雲豹奪T1總冠軍賽G1勝利

▲戰神林秉聖、曹薰襄、強森、許皓程，雲豹蔣淯安、卡森斯、查爾斯。（圖／T1職籃提供）

▲雲豹在卡森斯狂轟30分、15籃板下，贏得總冠軍賽首戰勝利。（圖／T1職籃提供）

記者杜奕君／桃園報導

T1職籃2023-24賽季年度總冠軍賽首戰，24日在桃園巨蛋盛大開打，由地主台啤永豐雲豹交手台北台新戰神，戰神在首節一度14分落後下，上半場尾聲逆轉3分超前。但雲豹末節終於強勢逆轉超前，卡森斯在終場前25秒強勢切入得手，全場斬獲30分、15籃板，帶領雲豹驚險以106比101收下冠軍賽G1勝利。

▲戰神林秉聖、曹薰襄、強森、許皓程，雲豹蔣淯安、卡森斯、查爾斯。（圖／T1職籃提供）

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▲此戰「台啤飛人」劉錚回到老東家擔任開球嘉賓。（圖／T1職籃提供）

此戰永遠的「台啤飛人」特別現身力挺老東家，也擔任開球嘉賓。開賽戰神就由恩多中距離首開紀錄，但地主雲豹隨即由卡森斯兩罰追平，雲豹一波8比2攻勢，所幸戰神黃聰翰底線三分球得手，但雲豹又靠卡森斯妙傳高錦瑋快攻得手。

▲戰神林秉聖、曹薰襄、強森、許皓程，雲豹蔣淯安、卡森斯、查爾斯。（圖／T1職籃提供）

▲雲豹蔣淯安幫助球隊搶下總冠軍G1勝利。（圖／T1職籃提供）

隨後雲豹攻勢再起，林信寬三分彈命中，克羅馬快攻爆扣，隨後又是三分球破網，讓雲豹一度以14大幅領先，此節尾聲卡森斯又飆進三分彈，首節打完雲豹36比25超前。

第2節雲豹攻勢再起，蔣淯安又是高難度三分球命中，讓球隊穩住雙位數領先優勢，但戰神靠著老將林宜輝帶動反攻氣勢，強森、恩多禁區不斷強攻出擊，戰神在上半場終了前4分12秒追到僅剩3分落後。

但雲豹暫停後，高錦瑋、卡森斯連續得手，終場前1分29秒戰神靠著3人小組配合，強森禁區得手順利逆轉超前1分，隨後戰神強森、科倫紐克接連建功，半場打完戰神反以58比55取得領先。

下半場戰神又靠強森首開紀錄，不過雲豹高錦瑋三分球回應，但此時戰神曹薰襄連拿5分，又讓球隊穩住陣腳，隨後林秉聖又在三分線外進球，製造蔣淯安個人第4犯，同時完成4分打，戰神一度8分領先。但雲豹靠著李啟瑋、林信寬連續三分彈追平比分，3節打完兩隊戰成83比83。

▲戰神林秉聖、曹薰襄、強森、許皓程，雲豹蔣淯安、卡森斯、查爾斯。（圖／T1職籃提供）

▲戰神林秉聖轟下26分。（圖／T1職籃提供）

末節雲豹氣勢再起，一波5比0攻勢令戰神急喊暫停，但曹薰襄三分彈命中，恩多禁區得手，戰神又順利追平比分。隨後雙方不斷互換領先優勢，卡森斯兩罰俱中再度幫助雲豹5分超前。

但終場前4分2秒，林秉聖刁鑽拋射完成3分打，戰神又追到兩分差，不過雲豹克羅馬也用切入穩住4分超前。但戰神曹薰襄在終場前1分50秒遠投三分命中，又追到僅1分差。

不過雲豹暫停過後，由王牌球星卡森斯在終場前1分31秒強勢切入完成3分打，終場前45秒強森禁區單打，讓戰神又追成兩分差，雲豹關鍵一擊由卡森斯在終場前25秒強勢切入命中奠定勝果，最終雲豹就在卡森斯強勢領軍下，逆轉贏得總冠軍賽首勝。

雲豹此戰以卡森斯30分、15籃板、2阻攻最佳，克羅馬也有30分、7籃板，蔣淯安12分、5助攻。戰神方面，林秉聖25分、5籃板、3助攻、3抄截，強森19分、11籃板。

▲戰神林秉聖、曹薰襄、強森、許皓程，雲豹蔣淯安、卡森斯、查爾斯。（圖／T1職籃提供）

▲戰神強森冠軍賽首戰拚到6犯退場。（圖／T1職籃提供）

關鍵字： 表弟卡森斯T1總冠軍賽蔣淯安克羅馬林信寬台啤雲豹台北戰神林秉聖強森科倫紐克台籃

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