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台灣飛人劉錚T1總冠軍賽開球　力挺雲豹新秀林信寬、高錦瑋

▲「台灣飛人」劉錚為台啤雲豹擔任總冠軍賽首戰開球嘉賓。（圖／雲豹提供）

▲「台灣飛人」劉錚為台啤雲豹擔任總冠軍賽首戰開球嘉賓。（圖／雲豹提供）

記者杜奕君／桃園報導

T1職籃2023-24賽季總冠軍賽今(24日)在桃園巨蛋正式開打，桃園台啤永豐雲豹職業籃球在首戰特別邀請「台籃一哥」劉錚擔任開球嘉賓，他說：「上次來到雲豹主場是私人行程，這次受台啤永豐雲豹的邀請，自然是備感榮幸，很期待比賽的開場！」

上回劉錚現身雲豹主場，是為了幫前台啤隊友以及雲豹新秀「金牌特務」林信寬和「小高」高錦瑋加油助陣，其中他還與信寬與小高擔任過中華隊隊友，更對兩人在國際賽的表現給予大力讚賞，他表示，今年在中華隊第一次跟信寬和小高配合就有被驚艷到，他們的表現已經超越同齡運動員的水平。而提起兩位新秀在職業生涯首年就打進總冠軍賽，劉錚說：「在面對高強度比賽時會有些不適應，但相信他們能迅速調整狀態，自己也會多給予信心和支持。」

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劉錚在赴CBA發展前曾效力過台啤籃球隊，和雲豹球員「小安」蔣淯安、李啓瑋等人都是老戰友，劉錚表示，雖然離開台啤有段時間，但過去跟這些戰友有過風光時刻，很高興看見他們依舊在球場上奔馳，而且小安也一直用實際表現去幫助球隊。

T1聯盟三季以來，總冠軍賽對戰組合都出現不同球隊，劉錚認為這是一件是好事，也代表每支球隊實力相近，競爭力也相對大一些，球迷們也會比較想看到你來我往的比賽。

劉錚效力於CBA上海隊，本賽季代表上海出賽41場比賽，場均出賽34分鐘，可以得到11.8分4.6籃板3.4助攻2抄截。

▲「台灣飛人」劉錚為台啤雲豹擔任總冠軍賽首戰開球嘉賓。（圖／雲豹提供）
 

關鍵字： 劉錚林信寬高錦瑋台啤永豐雲豹T1總冠軍賽台籃

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